Ontsnapte woestijnbuizerd na twee weken gevangen op terras van Gents appartement: “Minnie herkende ons meteen” Erik De Troyer

13 juli 2020

15u29 0 Gent Woestijnbuizerd Minnie is terug bij zijn baasje. De roofvogel die een rol heeft in een filmproductie ontsnapte twee weken geleden in Sint-Amandsberg en doolde sindsdien rond in het Gentse. Hij kon maandagmiddag gevangen worden op een terras van een appartementsgebouw aan de Visserij.

“Ik stond op het punt om op mijn terras te lunchen toen ik zag dat die buizerd daar zat. Duiven durven al eens op mijn terras zitten, maar dit was duidelijk iets heel anders. Van lunchen is er niet veel meer in huis gekomen”, lacht Valérie. “Ik dacht dat die vogel na enkele minuten wel zou wegvliegen maar hij bleef zitten. Ik belde naar het vogelopvangcentrum maar daar kon men mij niet verder helpen. Door een oproep op sociale media heb ik dan ontdekt dat het de buizerd was die al een tijdje verdwenen was.”



Minnie verblijft aan de Antwerpsesteenweg bij een productiebedrijf dat een film inblikt. De vogel mag elke dag even vrij rondvliegen maar exact twee weken geleden koos Minnie het hazenpad. De woestijnbuizerd werd op heel wat plekken in Gent gespot maar de vogel vangen lukte niet… tot vandaag. Het gaat om een vogel van zo’n 50 centimeter hoog met een spanwijdte van bijna een meter. Woestijnbuizerds komen normaal gezien enkel voor in Noord- en Zuid-Amerika.

Aandacht en liefde

“Minnie verkeert in goede gezondheid”, zegt Peter Bruylants van de Academy of Film & The Arts. “Ze zat inderdaad op een terras van een appartementsgebouw. We probeerden haar eerst te lokken met eten van op de straatkant, zonder succes. Omdat er auto’s en fietsers in de buurt reden nodigde dat niet uit om naar beneden te komen. Daarom zijn we naar het appartement gegaan en we merkten meteen dat Minnie ons herkende. Ze was zeer rustig en liet zich probleemloos vangen.”

Minnie krijgt nu de tijd om op adem te komen na haar avontuur. De komende periode stonden er toch geen opnames met haar gepland Peter Bruylants van de Academy of Film & The Arts

“Minnie is een vogel die het gewend is om aandacht en liefde van mensen te krijgen”, zegt Peter. “Het is dan ook belangrijk dat ze weer bij ons is. Minnie is gezond en wel al ziet ze er misschien een beetje ondervoed uit. Ze had echter geen zin in het eten dat we meebrachten, dus we vermoeden dat ze gisteren toch nog iets gevangen heeft. Ze krijgt nu de tijd om op adem te komen na haar avontuur. De komende periode stonden er toch geen opnames met haar gepland.”