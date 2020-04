Ontsnapte Afrikaanse katachtige gevonden in stal in Zwijnaarde Wouter Spillebeen

16 april 2020

Gent De brandweer heeft afgelopen maandag een servalkat gevangen in de Hutsepotstraat in Zwijnaarde. De Afrikaanse katachtige werd illegaal als huisdier gehouden, maar was ontsnapt. Nu heeft de grote kat een voorlopig thuis gevonden in het Natuuropvangcentrum in Opglabeek.

Mario Slock lag maandagochtend nog in zijn bed toen drie brandweermannen in zijn tuin stonden. In de stal achter zijn hengelsportwinkel ’t Bliekske zat de grote kat. “Het dier was eerst gezien bij buren, dus ik denk dat zij de hulpdiensten verwittigd hadden”, zegt hij. “Na een zoekactie van twee uur hebben ze dat beest gevonden bij mij. Het komt van ergens in de buurt.”

In de stal waar de servalkat gevonden werd, zat ook de poes van Mario. “Ik wist eerst ook niet dat die daarbinnen zat. Na de actie van de brandweer en de veearts is mijn post gevlucht en pas tegen de avond teruggekeerd”, vertelt Mario.

Illegaal

De grote kat werd door de brandweer verdoofd en overgebracht naar de kliniek kleine huisdieren van de faculteit dierengeneeskunde van de UGent. Daar kon het dier bijkomen. “De servalkat is een katachtige uit Afrika die men in de jaren 60 gekruist heeft met huiskatten, waaruit de savannahkatten komen”, legt de faculteit uit. “Het houden van een serval is volledig illegaal in België, want deze soorten staan niet op de zogenaamde positieve lijst van dieren die een particulier mag houden.”

De serval heeft een voorlopige verblijfplaats gevonden in het Natuuropvangcentrum in Opglabeek en als alles goed gaat zal het dier op termijn samen met soortgenoten uitgezet worden in Zuid-Afrika.