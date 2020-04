Ontsnap uit de lockdown en huur eens de escape-roomspeelbox van goochelaar Steven Delaere uit Belgium’s Got Talent Jill Dhondt

20 april 2020

18u11 44 Gent Steven Delaere (33) deed heel wat monden open vallen met zijn goocheltrucs in Belgium’s Got Talent op VTM. Tijdens de lockdown bleef de jonge Gentenaar niet bij de pakken zitten en toverde hij een escape-roomgezelschapsspel uit zijn hoed. Huisgenoten kunnen het spel huren en van thuis uit de code kraken.

Ontsnappen uit je eigen huis? Steven Delaere zorgt ervoor dat het kan. Samen met zijn teamleden van ProMagic ontwikkelde hij een mystery box met unieke voorwerpen en opdrachtkaarten. “Het doel van het spel is om een erfenis te bemachtigen van een oude illusionist, die in rook is opgegaan. Met de speeldoos ben je zeker een uur zoet om de code te bemachtigen.” Het spel is bedoeld voor volwassenen, maar kinderen vanaf twaalf jaar kunnen zeker meedoen.

Steven is een getraind goochelaar, en kon het niet laten om zijn handelsmerk in het spel te verwerken. “Er komen optische illusies kijken bij het spel, er zit een kaartspel bij, en je hebt soms wel een zekere handigheid nodig. Ik ben bij mijn leest gebleven met andere woorden. (lacht) Nu mijn optredens geannuleerd werden, was het nodig om een origineel alternatief te bedenken.”

Dit spel is bedoeld om gezinnen en huisgenoten terug samen rond de tafel te brengen Steven Delaere

Het handige aan het spel is dat je het volledig offline kan spelen. Het enige wat je nodig hebt is twee tot acht spelers en de speeldoos. “Vandaag zitten heel veel mensen online, en keren ze terug in zichzelf. Dit spel is bedoeld om gezinnen en huisgenoten terug samen rond de tafel te brengen. Je hebt geen externe hulp nodig, de spelers kunnen het raadsel op eigen houtje oplossen.”

Handgemaakt

De dozen kunnen enkel gehuurd worden, niet gekocht. “Elk stuk is met de hand gemaakt. Het duurt een hele tijd voor zelfs maar één box af is. Daarom heb ik gekozen voor een huursysteem. We zorgen er wel telkens voor dat de speeldozen steriel worden gemaakt, als we ze doorspelen. De spelers hoeven zich dus geen zorgen te maken, het spel is quarantainevriendelijk.”

Het spel huren kost 40 euro en kan via escape@promagic.be. Het wordt gratis geleverd en opgehaald in Gent-Centrum.