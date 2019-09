Ontslagen directeur SoGent sluit lucratieve deal (van zo’n 200.000 euro) in ruil voor stopzetten juridische strijd Erik De Troyer & Sabine Van Damme

12 september 2019

14u04 5 Gent Een ontslagen directeur van Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf heeft een deal gesloten met de stad. Hij zal geen juridische stappen meer ondernemen tegen SoGent en (ex-)vertegenwoordigers in ruil voor een deel van zijn loon en het behoud van zijn bedrijfswagen. De totale som loopt volgens sommigen op tot 200.000 euro. Dat blijkt uit documenten die de redactie kon inkijken.

Didier Nachtergaele werd – samen met een collega-directeur – aan de deur gezet door de stad, na beschuldigingen over gesjoemel bij aanbestedingen van bouwprojecten. De twee directeurs lagen al jaren in ruzie, en toen Nachtergaele uitbracht dat bepaalde projectontwikkelaars bevoordeeld werden door in te grijpen in de procedure, werden zowel hijzelf als zijn collega ontslagen.

Ontslag aangevochten

Nachtergaele heeft steeds zijn onschuld uitgeschreeuwd en zijn ontslag aangevochten. Hij stapte zelfs naar de arbeidsrechtbank om een dwangsom te eisen per dag dat hij niet verder mocht werken. Daar kreeg hij – zowel in kortgeding in eerste aanleg als in beroep – ongelijk. Er liepen ook nog andere procedures, onder meer bij de Raad van State.

In het verleden was er al veel onduidelijkheid of er al dan niet een dading was gesloten tussen de stad en Nachtergaele om één en ander financieel te regelen en de juridische strijd te stoppen. De stad verklaarde dat dat wel het geval was, Nachtergaele verklaarde het tegenovergestelde. Eind mei werd dan toch de vorige dading aanvaard en werd er nog een extra uitbreiding toegevoegd. Daardoor zal Nachtergaele een deel van zijn loon kunnen behouden tot de dag dat hij met pensioen zou gaan, in augustus 2023. Hij mag ook zijn BMW houden.

Sami Souguir bevestigt de dading. “Er waren heel wat juridische zaken die liepen en die nog vele jaren konden aanslepen. Deze dading is unaniem goedgekeurd door het comité van SoGent dat zich de personeelszaken aantrekt.”

“Zwijggeld”

PVDA maakt zich op sociale media druk over de hele situatie. Er werd ook prompt een interpellatie ingediend, en de deal zal dus nog uitvoerig besproken worden op het stadhuis. “Er zijn zoveel sociale organisaties die om geld smeken en dan geeft de stad zo iemand elke maand grote sommen geld geeft met nog een gratis BMW er bovenop. Dat is de mensen uitlachen. Nachtergaele wist natuurlijk welke lijken er in welke kast zaten. Voor ons is dit zwijggeld”, aldus Tom De Meester. Pijnlijk detail: de overeenkomst werd op de Raad van Bestuur van SoGent goedgekeurd ‘door alle partijen’, maar dan wel toen de vertegenwoordiger van PVDA net op huwelijksreis was.

Het bedrag van de nieuwe dading zou volgens sommigen kunnen oplopen tot 200.000 euro, bovenop de vorige dading die al goed was voor een gelijkaardig bedrag. Maar met deze deal kan SoGent nu wel met een schone lei herbeginnen, en eindelijk – na anderhalf jaar – een nieuwe directeur aanduiden.