Ontroostbare ouders doen oproep voor verdwenen laptop in UZ Gent: “Foto’s, video’s en dagboek van onze dochter Ella kwijt” Kristof Pieters en Koen Moreau

01 maart 2020

11u25 10 Gent/Sint-Niklaas Jens Vermassen heeft op sociale media een oproep gelanceerd om een laptop terug te vinden die vrijdag verdween in de ouderlounge van het UZ Gent. Samen met zijn partner Liselotte pendelt Jens al vijf weken tussen Sint-Niklaas en Gent waar hun dochter Ella vecht voor haar leven. “De laptop is ons enorm dierbaar omdat daar foto’s en video’s op staan van Ella en een dagboek dat we bijhielden als vorm van troost.”

Ella werd op 25 januari met spoed ter wereld gebracht via een keizersnede na een bevalling met vele complicaties. Het meisje vecht al vijf weken voor haar leven en elke dag pendelen ouders Jens en Liselotte van Sint-Niklaas naar Gent om dichtbij haar te kunnen zijn. “Omdat we soms tien uur per dag bij haar bedje zitten, gaan we soms even rust nemen in de ouderlounge”, vertelt Jens. “Die bevindt zich in een ander gebouw dan de afdeling neonatologie. Ouders kunnen er iets klaarmaken om te eten, wat bijslapen of troost zoeken bij elkaar. Vrijdag had ik daar mijn tas laten staan met onze laptop in. Toen ik terugkwam was de laptop verdwenen. De tast met daarin mijn sleutels en een oplader stond er nog.”

Toegang enkel voor ouders en personeel

Om uit te sluiten dat een bezoeker met goed bedoelde redenen de laptop had meegenomen, wachtte het koppel 24 uur om hun oproep te lanceren. “Maar er is niks binnengebracht bij het onthaal”, klinkt het aangeslagen. “Dat onze laptop is verdwenen op een plaats waar ouders samenkomen om leed en verdriet te verwerken, raakt ons heel diep. Normaal gezien kunnen enkel ouders hier binnen met een code en personeel met een badge. Dit zorgt toch wel voor een vertrouwensbreuk. We dachten dat dit een veilige haven was in deze moeilijke periode. Vrijdag was er wel een elektriciteitspanne waardoor de deur een kwartier lang niet was afgesloten en er ook andere mensen de lounge konden binnenglippen.”

Dierbare herinneringen kwijt

De laptop zelf heeft voor het koppel niet zoveel waarde maar wat er op staat des te meer. “Het gaat namelijk om alle foto’s en video’s van onze dochter Ella. We hielden vijf weken lang ook een dagboek bij als vorm van troost. Het was iets om later vol trots aan haar te kunnen voorlezen. Het raakt ons dan ook tot in de diepste vezels dat we al die dierbare herinneringen nu kwijt zijn.”

Jens en Liselotte hopen dat iemand alsnog informatie kan geven over de verdwenen laptop. Het gaat om een exemplaar van het merk Medion. “En wie de laptop in zijn bezit heeft, kan die ook altijd anoniem in het UZ Gent achterlaten. We vragen om verder te kijken dan het materiële. ”

