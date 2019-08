Ontroerend Goed wint weer eens prestigieuze prijs Sabine Van Damme

16 augustus 2019

17u50 2 Gent Het Gents theatergezelschap Ontroerend Goed heeft op het theaterfestival van Edinburgh Festival Fringe de ‘Fringe First Award’. Een hele eer, want die prijs gaat naar kunstenaars die nieuw, uitdagend en avontuurlijk werk presenteren.

Het is met de voorstelling ‘Are we not drawn onward to new erA’ dat Ontroerend Goed de prijs binnen haalde. Met de Fringe First Awart viert Schotland ‘the best new writing’, gekozen door een team van Schotlands nationale krant, The Scotsman.

De bekroonde voorstelling ging al in 2015 in première, hier in thuisbasis Gent. Theaterrecensent Joyce McMillan beschreef de voorstelling eerder al als ‘an extraordinary piece of theatre’ en ‘overwhelming emotional and intellectual impact’. Ook de internationale pers was al erg lovend over het stuk. Zo had The Guardian het over “a palindromic drama of dazzling proportions” terwijl het in the Financial Times ging over “almighty levels of precision and skill.” Beide kranten beloonden de voorstelling ook met 4 sterren.

Ontroerend Goed reist met zijn producties de wereld rond, en dat gebeurt ook met deze. In het najaar speelt ze nog in Waregem en Oosterzele, in november gaat ze in première in Frankrijk, en daarna gaan ze verder. Het is overigens niet de eerste, maar al de 7de keer dat Ontroerend Goed een Fringe First in de wacht sleept. Eerder kregen ze de prijs al voor ‘The Smile Off Your Face’ (2007)’, ‘Pubers Bestaan Niet (2008)’, ‘Intern (2009), ’All That Is Wrong (2012)’,‘World Without Us (2016)’ en £¥€$’ (2017).

Alexander Devriendt regisseerde het stuk, met muziek van William Basinski, uitgevoerd door het Spectra Ensemble. De scenografie, een groot standbeeld, is van de Belgische kunstenaar Philip Aguirre y Otegui. Op scène staan Karolien De Bleser, Angelo Tijssens, Jonas Vermeulen, Maria Dafneros en Vincent Dunoyer. Leonore Spee vervangt Charlotte De Bruyne, die op moederschapsverlof is.

Are we not drawn onward to new erA is overigens ook genomineerd voor de ‘Total Theatre Awards’, in de categorie Innovation, Experimentation & Playing with Form. Die laureaat wordt op 23 augustus bekend gemaakt.