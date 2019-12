Ontploffing in labo UGent, slachtoffer zwaargewond Wouter Spillebeen

03 december 2019

18u16 4 Gent Bij een ontploffing in een labo van de UGent faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de Coupure Links is een doctoraatstudent zwaargewond geraakt in het aangezicht. Bij de beperkte brand die op de ontploffing volgde, is de faculteit ontruimd.

Vijftien personen waren in het labo op de vijfde verdieping van blok B aanwezig, inclusief de doctoraatstudent die een gevaarlijke stof aan het onderzoeken was. Rond 5.20 uur liep het fout. De stof ontplofte en de onderzoeker liep daarbij zware verwondingen in het aangezicht op. “De collega’s hebben meteen de eerste hulp toegediend”, duidt woordvoerder van de UGent Stephanie Lenoir. “Het labo is meteen geëvacueerd.”

“We hebben het slachtoffer eerst onder de douche gezet en dan naar het ziekenhuis afgevoerd”, klinkt het bij de brandweer. De chemische stof begon na de ontploffing ook te branden, waardoor het hele gebouw geëvacueerd werd. “Die beperkte brand was snel geblust. Rond 18. 10 uur werd het gebouw weer vrijgegeven, met uitzondering van de vijfde verdieping. Daar moeten we nog brokstukjes met de chemische stof neutraliseren.”

De Coupure Links is intussen afgezet zodat de brandweer, ziekenwagens en politie de ruimte hebben om hun werk te doen. De precieze omstandigheden van de ontploffing worden nog onderzocht.