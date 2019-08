Ontdek de geheimen van de bunker onder het Citadelpark Sabine Van Damme

16u00 4 Gent Lang niet alle Gentenaars kennen de geheimen die het Citadelpark verbergt. Zo zit er onder de heuvel een bunker verscholen, gebouwd in 1939. Het was een commandobunker, geen gevechtsbunker, en de civiele bescherming heeft er na de oorlog z’n intrek genomen. Maar het gebouw is zeker een bezoekje waard.

Op 6 september zal het 75 jaar geleden zijn dat Gent werd bevrijd uit handen van de Duitsers. Dat weekend zal dat in Gent met veel luister herdacht worden. Speciaal voor die gelegenheid kan ook de bunker onder het Citadelpark bezocht worden, maar alle plaatsen daarvoor zijn helaas al bezet. Toch zijn er nog mogelijkheden tot bezoek, via Luc Van de Sijpe.

De bunker bevindt zich aan het Theodore Caneelpad, onder het paviljoen waar de Groendienst in huist. “Dat paviljoen werd bij het vertrek van de Duitsers in 1944 platgebrand, en ook de bunker zelf werd in brand gestoken”, zegt Van de Sijpe, die de geschiedenis van alle Oost-Vlaamse bunkers uitploos en online zette. “Dat deden ze door de brandstof uit de benzinestroomgroep die in de bunker stond, weg te laten lopen en in brand te steken. Alle deuren werden op een kier gezet, en de linoleum-vloer deed de rest. Alleen de telefoniekamer bleef gespaard. De uitgebrande bunker bleef zo staan tot 1947.”

De bunker zelf was bedoeld als commandopost, om via 156 sirenes volledig Oost-Vlaanderen te waarschuwen voor luchtaanvallen. Maar vermoedelijk is dat nooit gebeurd. De bunker was pas eind 1939 klaar en al snel werd hij ingenomen door de Duitse bezetter, die de bunker via ondergrondse gangen koppelde aan de Leopoldskazerne. Zij volgden vanuit de bunker de geallieerde luchtbewegingen.”

Na de oorlog

“Na 1947 nam de civiele bescherming de bunker in gebruik, uiteraard na een hoop opsmukwerk, om radioactiviteit te meten. In 1973 was er zelfs een plan om de bunker te verdubbelen in oppervlakte, maar dat is niet gebeurd. Wel werd hij doorgetrokken naar een kazemat, die nu nog steeds bij het complex hoort. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 werd de werking stilgelegd en werd de bunker nutteloos, maar Tsjernobyl moeten ze hier wel nog gemeten hebben. Sinds 1991 wordt de bunker niet meer gebruikt, en intussen is hij eigendom van de stad.”

De bunker loopt tot 90 meter ver onder de grond, de vreemde schouwen in het struikgewas zijn nooduitgangen en verluchtingsgaten. Beneden getuigen vooral de zware stalen deuren van het oorlogsverleden, verder is er eigenlijk weinig ‘oorlogsverleden’ te zien, behalve veel gangen en ruimtes. Van de Sijpe is ervan overtuigd dat er onder de Gentse ondergrond, zowel in het centrum als in de zone Leopoldskazerne, nog een groot netwerk van ondergrondse gangen ligt.

Wie de bunker wil bezoeken, in groep of individueel, kan daarvoor contact opnemen met Luc Van de Sijpe via zijn website bunkergordel.be. Daar staat ook een hele geschiedkundige uitleg over het complex.