Onrust bij Boerenmarkten onterecht: “Dit is een vergissing, de Boerenmarkten verdwijnen niet, we willen ze zelfs versterken” Sabine Van Damme

15 april 2020

12u36 3 Gent Grote ongerustheid bij de organisatoren en de klanten van de zeven Gentse Boerenmarkten. Uit een gelekt stadhuisdocument blijkt dat de stad de markten in eigen beheer zou willen nemen en verbreden tot ‘voedingsmarkten’. Schepen Sofie Bracke drukt de onrust meteen de kop in. “Dat zal niet gebeuren”, stelt ze. “We willen de Boerenmarkten net versterken.”

“Hoe dat document op het college is beland en hoe het naar buiten is gelekt, is mij een compleet raadsel”, stelt schepen van markten Sofie Bracke. “In elk geval: er is niks van aan en er is geen reden tot ongerustheid. Ja, we willen de spelregels van de markten herbekijken. Maar niet om de Boerenmarkten in te perken, integendeel. We willen het concept net versterken. In tijden als deze merken we nog meer het belang van lokaal kopen en korte keten.”

In het document stond dat de stad de concessie van de zes Boerenmarkten zou opzeggen tegen eind dit jaar, om de markten volgend jaar in eigen beheer te organiseren en er veel bredere voedingsmarkten van te maken. “Maar dat is niet de bedoeling. Politiek is hier nog geen woord over gezegd. We willen ook nog overleggen met de diensten én in dialoog gaan met de boeren en de klanten voor we iets veranderen”, zegt Bracke. “In mijn beleidsnota staat ook dat we de Boerenmarkten willen versterken. De term ‘voedingsmarkten’ is te breed, we moeten net inzetten op dat korte ketenverhaal. We vinden Boerenmarkten belangrijk.”

Die Boerenmarkten hebben zich intussen ook aangepast aan de coronatijden. Ze werken momenteel met bestellingen en afhaalpunten.

Hoe dat juist werkt, staat op hun Facebookpagina.