Online verkoop Gentse spelletjeswinkel gestegen sinds lockdown Jill Dhondt

18 maart 2020

15u38 6 Gent World’s End, de winkel voor comics en games, besloot nog voor de maatregelen de winkel te sluiten. Hun webshop bleef wel draaien, met succes.

“We merken dat onze webshop redelijk goed draait”, zegt Fabian, één van de zaakvoerders van World’s End. “Nu er meer mensen thuis zitten, gaan ze sneller iets online bestellen. Ongeveer 25 procent van de bestellingen zijn spelletjes, en 75 procent comics. We hebben onze verzendingskosten verlaagd, zodat klanten aangemoedigd worden om online te bestellen en zo in hun kot te blijven.”

Hoewel de online verkoop beter draait dan normaal, zal de winkel toch verlies draaien de komende weken. “Een week voor de zogezegde lockdown hadden we al aangekondigd dat we zouden sluiten, uit veiligheidsoverwegingen. Op het laatste nippertje zijn er nog veel mensen naar de winkel gekomen om strips en spelletjes te kopen. We hebben nog goed verkocht, maar niet om te zeggen dat onze winkel leeg stond aan het einde van de dag. Op onze webshop verkopen we nu meer dan we normaal verkopen online, maar globaal genomen verkopen we minder. Moesten we open zijn zouden we meer verdienen. Maar gezondheid en veiligheid zijn natuurlijk het belangrijkste momenteel.”