Onkruid in de berm langs uw huis? Zelf maaien, zegt de stad Sabine Van Damme

18 september 2019

10u05 4 Gent Als er onkruid staat in de berm of op het trottoir, dan is de dichtstbij zijnde bewoner verantwoordelijk om dat te maaien. Dat zegt groenschepen Astrid De Bruycker. Wie dat niet doet riskeert zelfs een GAS-boete.

“In Oostakker kregen bewoners een brief in de bus, waarin staat dat ze de bermen in hun straat zelf moeten maaien”, zegt Jef Van Pee (CD&V). “Maar bermen zijn geen private eigendom, waarom moeten ze die dan zelf onderhouden? De voorbije 40 jaar deed de stad dat.” Groenschepen Astrid De Bruycker bevestigt wat er in de brief staat. Meer nog. “Dat geldt niet alleen in Oostakker, maar op het ganse Gentse grondgebied”, stelt ze. “Daarover bestaat een politieverordening. Bewoners moeten instaan voor de netheid van de gelijkgrondse of verhoogde berm en het trottoir langs hun perceelgrens. De meeste Gentenaars doen dat sowieso al, maar op plaatsen waar dat niet het geval is, sturen we nu brieven rond. We willen iedereen op een gelijke manier behandelen.”