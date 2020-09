Onkruid heeft geen last van droogte en tiert welig: “Corona zorgt voor achterstand in onderhoud, maar trottoir voor je deur moet je zelf net houden” Sabine Van Damme

10 september 2020

11u55 11 Gent Kurt Burgelman kaartte het eerder al aan in zijn Kurt Burgelman kaartte het eerder al aan in zijn column in deze krant, maar ook Gabi De Boever (VB) had het erover in de gemeenteraad: het onkruid in de stad tiert welig. “Het klopt dat we een achterstand hebben opgelopen in het beheer, door corona”, zegt schepen Astrid De Bruycker (sp.a). “Maar burgers moeten zich er wel van bewust zijn dat ze het trottoir voor hun deur zelf moeten onderhouden.”

Het zijn niet alleen de boomspiegels – die vierkante meter aarde rond de stam van stadsbomen – die vaak vergeven zijn van het onkruid, ook in de stad zelf is er opvallend veel onkruid aanwezig. “Het klopt dat er een achterstand is”, geeft schepen Astrid De Bruycker toe. “Sommige boomspiegels worden door omwonenden onderhouden en zien eruit als prachtige tuintjes, voor de anderen is er een ‘team boomspiegels’ binnen de Groendienst. Dat doet zijn best de achterstand weg te werken.”

Verplicht onderhoud

“Maar ook in de stad wordt inderdaad meer onkruid op verhardingen gesignaleerd. Dat komt omdat we al jaren geen pesticiden meer gebruiken, en dat uiteraard ook nooit meer gaan doen. Onkruid wordt dus steeds meer getolereerd. Maar het moet wel net en aanvaardbaar blijven. Daarvoor zijn verschillende beheerders verantwoordelijk, niet alleen de Groendienst. Officieel zijn burgers wettelijk verplicht het trottoir dat aan hun woning paalt zelf te onderhouden. Daarnaast zijn onder meer Ivago en het Sociaal Dienstenbedrijf verantwoordelijk. Het klopt dat de inzet rond kruidbeheer bij beide bedrijven is teruggeschroefd in de coronaperiode, maar nu is die opnieuw opgestart. We hebben dus een achterstand, en vragen daar begrip voor. Waar het echt de spuigaten uitloopt, mag dat gemeld worden aan GentInfo.”