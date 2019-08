Ongeval op Zeeschipstraat: inzittende wordt onwel Jeffrey Dujardin

23 augustus 2019

In de Zeeschipstraat in Wondelgem is vrijdagavond rond 19 uur een ongeval gebeurd. Twee wagens kwamen in aanrijding met elkaar waarbij een van de wagens in de flank geraakt werd. Er bleek enkel stoffelijke schade te zijn, tot één van de inzittenden onwel werd. Ze werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was er lichte hinder richting Evergem.