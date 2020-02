Ongedierte, uitwerpselen en schimmel: Gentse bakkerij riskeert boetes tot 8.000 euro Wouter Spillebeen

25 februari 2020

15u24 0 Gent Een Gentse bakker riskeert boetes tot 8.000 euro nadat bij een controle van het FAVV verschillende inbreuken werden vastgesteld. “We hadden een contract met een verdelgingsbedrijf om de kakkerlakken weg te krijgen”, zegt de uitbater.

De bakker baatte de bakkerij uit samen met een zakenpartner, maar kwam er ineens alleen voor te staan. Op dat moment begon het fout te lopen. Bij een controle van het voedselagentschap FAVV werden in de bakkerij uitwerpselen van muizen en kakkerlakken, roest en schimmel gevonden. Bovendien was de bakker niet in orde met alle vergunningen en werden er schoonmaakproducten en ontvettingsmiddelen aangetroffen die niet tijdens de productie gebruikt mogen worden.

Problemen van de baan

“De controle vond plaats op de sluitingsdag van de bakkerij, dus er was geen productie”, legde de advocaat van de bakker uit. “Tegen het ongedierte waren al maatregelen genomen. Een firma kwam al meermaals langs om die uit te roeien, maar in een voedselzaak kunnen niet alle sporen onmiddellijk uitgewist worden. Hij heeft zijn les intussen geleerd.”

“Toch moet u zorgen dat uw winkel in orde is voordat u die opent”, gaf de rechter als raad aan de bakker.

De man riskeert boetes tot 8.000 euro, maar vraagt om een opschorting van straf omdat alle problemen intussen van de baan zouden zijn. Volgende week velt de rechter het vonnis.