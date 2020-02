Onduidelijkheid blijft voor Camping Stropke: “Maar we zijn hoopvol over onze toekomst” Yannick De Spiegeleir

18 februari 2020

20u01 1 Gent De meerderheidspartijen hebben een raadsbesluit van oppositiepartij PVDA verworpen om de toekomst van Camping ’t Stropke te garanderen, verworpen. “We blijven de constructieve gesprekken verder zetten in alle sereniteit”, zegt schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (sp.a). Campinguitbater Freddy D’Hondt reageert voorzichtig positief. “Na gesprekken met de stad zijn we hoopvol over onze toekomst.”

Wie na de pijnlijke discussie rond de LEZ-zone van maandagavond of het debacle rond de Israëlreis had gerekend op een nieuwe breuk binnen de Gentse meerderheid kwam van een kale reis thuis. De meerderheid sloot dinsdagavond de rangen in de discussie over de toekomst van Camping ’t Stropke die ook werd bijgewoond door uitbater Freddy D’Hondt en zijn schoonzoon Jeremy.

PVDA diende een raadsbesluit in om de camping in te kleuren als zone voor verblijfsrecreatie door een aanpassing aan het RUP Groen. “De camping is een groenpool. Je kan niet meer in de natuur zitten dan in Camping ’t Stropke. Bovendien is het ook een veilige thuishaven voor mensen die het even moeilijk hebben. Het Stropke vormt voor veel van die mensen een uitweg. Zij vormen een sociale dienst op zichzelf. We stellen dat we met de raad een duidelijk mandaat geven om Camping Stropke op zijn huidige plaats te behouden.”

Maar de meerderheidspartijen volgden die redenering niet. Ook Open Vld-raadslid Manu Gonzalez, die zich in het verleden al een vurig pleitbezorger toonde voor de werking van Camping ’t Stropke, stemde tegen het raadsbesluit. “De mensen van ’t Stropke bevestigen dat ze constructieve gesprekken hebben gehad met de schepen. Ik ben van oordeel dat dit dossier beter even uit de politieke sfeer wordt gehaald zodat het dossier in alle sereniteit kan behandeld worden. Ik vraag Tom De Meester om zijn raadbesluit in te trekken.”

Die hield echter voet bij stuk. “De onduidelijkheid blijft. Blijkbaar zit het schepencollege toch in een andere mindset: die camping moet daar weg. Wij willen dat die camping daar kan blijven. Wij hebben de plicht om die mensen zekerheid te geven.”

Geen voorafnames

Volgens schepen Astrid De Bruycker (sp.a) klopt die weergave niet. “We sluiten niets uit, maar we doen ook geen voorafnames”, zegt ze. “Naast onze diensten heb ik zelf ook persoonlijk een constructief gesprek gehad met de mensen van camping ’t Stropke op 22 januari. Het was een constructief gesprek en ik zeg hier dat we die gesprekken ook gaan verderzetten, met de eigenaars en dat is cruciaal. Er is nu geen dringende nood om de Sneppemeersen (waar Camping ’t Stropke gelegen is, red.) uit het dossier te halen. We werken aan oplossingen voor verschillende gebieden in het RUP Groen, in dialoog met de betrokkenen.” Tegen eind dit jaar wordt het ontwerp RUP Groen aan de gemeenteraad voorgelegd. “We vragen vertrouwen om een oplossing uit te werken”, besluit De Bruycker.

Campinguitbater Freddy D’Hondt reageerde na het debat voorzichtig positief over de toekomst van ’t Stropke. “Wij kunnen inderdaad bevestigen dat er constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden. Dat geeft ons hoop voor de toekomst. We begrijpen dat we geduld moeten oefenen, maar dringen er anderzijds bij de stad ook op aan dat we zo snel als mogelijk duidelijkheid krijgen.”