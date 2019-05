Onderzoeksrechter spreekt in derde procesdag tegen Marnix V.: “Hij had haar lichaam bedekt met een paars-wit dekbed” Jeroen Desmecht

21 mei 2019

16u06

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Gent Op de derde dag van het assisenproces tegen Marnix V. (50) kreeg onderzoeksrechter Jacques Poppe het woord. “Hij had haar lichaam bedekt met een paars-wit dekbed, maar ook haar kledij lag - bebloed - onder het laken”, klinkt het. “Hoe haar kleren daar zijn beland, is voor mij altijd een vraagteken gebleven. V. verklaart namelijk dat ze haar kleren voor de feiten uitspeelde tijdens een vrijpartij op het bed.”

Ogen naar de grond én de handen flauwtjes in elkaar gevouwen: ook op de derde procesdag geeft V. een nerveuze indruk. Soms kijkt hij omhoog, soms wrijft hij zenuwachtig over z’n neus. Vijf seconden stilzitten, lukt hem niet.

V. bracht zijn ex-vriendin Kimberly Franchois (30) op 23 juli 2017 om het leven in zijn appartement langs de Lindenlei. “De eerste steek was gemikt, dat heeft hij verklaard”, vertelt Poppe. “Daarna blijft hij bijzonder vaag. In totaal werden 30 messteken vastgesteld, maar daar kan hij tot op de dag van vandaag weinig uitleg over geven.”

Paniekreactie

Het moordwapen in kwestie - een keukenmes dat nog op tafel lag - spoelde de beschuldigde af onder de douche. Daarna wierp hij het over een muurtje in de buurt. Naar eigen zeggen omdat hij in paniek was.



Toch werd naast het lichaam van Franchois later die avond een mes aangetroffen. Niet het moordwapen, wél een breekmes dat V. uit zijn kast had gehaald. ”Bij zijn arrestatie had hij twee diepe snijwonden op zijn linkerarm. Die had hij aan zichzelf toegebracht met een breekmes”, stelt Poppe. “Ik vroeg hem of hij dan blijkbaar toch niet zo in paniek was als hij eerst verklaarde. ‘Ik heb dat inderdaad meegenomen’, klonk zijn antwoord.”

Verdwenen gsm-toestel

Het gsm-toestel van Kimberly is tot op de dag van vandaag spoorloos. Om 13.40 uur, een tiental minuten voor ze aankwam op het appartement langs de Lindenlei, was het apparaat nog actief in het Gentse. Toen de moeder van François haar rond 17 uur wou bereiken, was er geen mastbepaling meer: het toestel lag dus af of was vernietigd.

Een bewakingscamera aan de inkomhal van het bewuste appartement filmde hoe V. die avond verschillende keren het appartement binnenkwam én terug verliet. Volgens het parket is op de beelden te zien hoe hij een witte gsm manipuleert die sterk op die van het slachtoffer lijkt. V. zelf ontkent dan weer stellig dat hij iets te maken heeft met de verdwijning van het toestel.

Paars-wit dekbed

Tijdens de reconstructie van de feiten werkte de beschuldigde vlot mee. Ook de omschrijvingen van de buurtbewoners zijn over het algemeen positief. “Hij hielp met de boodschappen. Hij was vriendelijk, wou me altijd helpen”, klonk het onder andere. Toch laten de verklaringen van V. ook enkele vraagtekens na, ook bij de onderzoeksrechter: “Hij had haar lichaam bedekt met een paars-wit dekbed, maar ook haar kledij lag - bebloed - onder het laken”, zegt Poppe. “Hoe haar kleren daar zijn beland, is voor mij nog altijd onduidelijk. V. verklaart namelijk dat ze haar kleren voor de feiten uitspeelde tijdens een vrijpartij op het bed.”