Onderzoek UGent: “Gentse superflitspaal Sammeke doet trager rijden... en dan weer versnellen”

08 december 2019

16u17 10 Gent Heeft het zichtbaar opstellen van semi-vaste snelheidscamera’s, zoals de LiDAR superflitspaal, een invloed op het rijgedrag van bestuurders van motorvoertuigen? Jelle De Kock en professor Wim Hardyns (Universiteit Gent) zochten het uit.

Het onderzoek verliep in samenwerking met de politiezone Gent en SecuRoad, de leverancier van de LiDAR superflitspaal, in Gent beter bekend als Sammeke’ “In totaal werden 1.696 wagens bestudeerd - gedurende zes dagen, telkens negentig minuten per dag - tussen eind maart en eind mei op de Zuiderlaan, waar je 50 kilometer per uur mag rijden”, verduidelijkt De Kock. Omdat het om een experiment ging, werden bestuurders die te snel reden niet beboet.

Duidelijk effect op rijgedrag

Uit het experiment blijkt dat de zichtbare aanwezigheid van de LiDAR een duidelijk effect heeft op het rijgedrag. Bestuurders gaan over het algemeen vertragen bij het naderen van de LiDAR, maar versnellen weer tot hun aanvankelijke snelheid zodra ze de flitspaal voorbij zijn. Naarmate bestuurders aanvankelijk sneller rijden, zullen ze gemiddeld ook meer vertragen en nadien opnieuw versnellen. Het effect van de LiDAR neemt ook vrijwel meteen af nadat het toestel uit het straatbeeld is verdwenen.

“Op basis van ons onderzoek kan besloten worden dat de superflitspaal best kan ingezet worden op locaties waar snelheidshandhaving prioritair is, bijvoorbeeld aan scholen, locaties waar wegenwerken plaatsvinden, en locaties die bekend staan als plaatsen waar veel ongevallen gebeuren door overdreven snelheid”, zegt De Kock.

Elke dag flitsmarathon in Gent

De Gentse lokale politie zet de superflitspaal en de NK7-camera’s het hele jaar door in. We zouden kunnen stellen dat het in Gent elke dag flitsmarathon is. De locatie van de LiDAR wordt steeds op voorhand aangekondigd. “Met een beleid van gerichte controles op tijdstippen en locaties die ertoe doen, in combinatie met sensibilisering, kan dit bijdragen tot een algemene gedragswijziging en dus een veiliger verkeer”, besluit De Kock.