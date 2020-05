Onderzoek rond mogelijke gaybashing stopgezet: “We verwerken het beiden op onze eigen manier” Cedric Matthys

12 mei 2020

11u20 7 Gent De mannen die eind vorig jaar Nick Braeckevelt en Bruce Vansteenwinkel hebben aangevallen aan de Gentse Sint-Baafskathedraal, ontlopen hun straf. De Gentse politie onderzocht het mogelijk geval van gaybashing grondig, maar vond de daders nooit terug. “ Mochten er in de toekomst nieuwe elementen opduiken, dan kunnen we het onderzoek altijd heropenen.”

“Hopelijk weten ze op zijn minst wat ze ons aangedaan hebben.” Nick Braeckevelt en Bruce Vansteenwinkel hebben weinig hoop dat de mannen die hen in de nacht van 27 op 28 december in elkaar sloegen ooit zullen gevonden worden. De twee holebi-jongeren, beiden 24 jaar oud, dienden destijds klacht in tegen onbekenden. Intussen kregen ze te horen dat de zaak is geseponeerd. “We verwerkten het beiden op onze eigen manier”, zegt Bruce. “Mentaal was het niet gemakkelijk. Daarnaast moet ik nog mijn neus laten opereren. We vinden het jammer dat de daders niet gevonden zijn, maar willen de zaak nu achter ons laten.”

Camerabeelden

Het parket van Oost-Vlaanderen liet weten dat de zoektocht naar verdachten niet eenvoudig was. De feiten vonden rond drie uur ‘s nachts plaats aan de Sint-Baafskathedraal in het centrum van Gent, maar er waren geen andere getuigen. Ook leverden de camerabeelden niks op. “Omdat er geen daders zijn, moeten we het onderzoek stopzetten”, zegt het parket. “De feiten werden grondig onderzocht. Mochten er in de toekomst nieuwe elementen opduiken, dan kunnen we het onderzoek altijd heropenen.”