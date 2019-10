Onderwijsgedeputeerde Moens tevreden met hoofddoekenverbod in provinciale scholen: “Levensbeschouwelijke neutraliteit vanaf volgend schooljaar" Yannick De Spiegeleir

02 oktober 2019

16u56 4 Gent Oost-Vlaams gedeputeerde Kurt Moens (N-VA), bevoegd voor Onderwijs, reageert tevreden op de passage uit het regeerakkoord om te zorgen voor levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerkrachten en leerlingen van het provinciaal onderwijs. “In deze scholen komt deze neutraliteit eigenlijk neer op een hoofddoekenverbod”, aldus gedeputeerde Kurt Moens.

Concreet zal levensbeschouwelijke neutraliteit weinig impact hebben op de Oost-Vlaamse provinciale scholen, behalve dan voor de scholen in de grootstedelijke context, zoals Gent. “Provinciaal Onderwijs is pluralistisch onderwijs en dat is een mooi verhaal. Het probleem stelt zich wel als pluralisme leidt tot concentratiescholen. Dit wil ik een halt toeroepen. Ik zie levensbeschouwelijke neutraliteit dus niet als doel, maar eerder als middel om deze problematiek aan te pakken. Het Oost-Vlaams onderwijs moet er voor iedereen zijn en iedereen moet zich thuis voelen”, laat Moens weten.

Voor de invoering van deze beslissing is het wachten op de Vlaamse Regering. Gedeputeerde Moens rekent op een bedachtzame overgang. “We moeten ervoor zorgen dat we onze leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op deze beslissing. Daarom is het van essentieel belang dat we snel weten wanneer deze maatregel van kracht zal gaan. Wat mij betreft kan dat vanaf het schooljaar 2020 – 2021.”