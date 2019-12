Onderwijscentrum Gent lanceert nieuw team ‘Leraar in Gent’: “Leraren ondersteunen om job aantrekkelijker te maken” Yannick De Spiegeleir

27 december 2019

10u41 0 Gent Het Gentse stadsbestuur trekt deze legislatuur een budget uit van 2 miljoen euro voor de lancering van het platform ‘Leraar in Gent’. “De aanpak van het lerarentekort, in samenwerking met alle schoolbesturen en lerarenopleidingen, is een prioriteit”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Het onderwijs in Vlaanderen kampt met een groeiend lerarentekort. Al is het probleem gelukkig nog niet zo groot als in Nederland waar in het verleden leerkrachten zelfs werden geheadhunt en ‘overgekocht’ door scholen die noodgedwongen in een concurrentiestrijd belanden. Toch dreigt ook in Vlaanderen het tekort steeds nijpender te worden omdat het aantal leerlingen in zowel het basis- als het secundair onderwijs nog zal toenemen en het aantal studenten in de lerarenopleiding niet meegroeit terwijl de uitstroom van het lerarenberoep groot is.

Community van leerkrachten

Daarom lanceert het Onderwijscentrum van de stad Gent deze legislatuur het nieuwe team ‘Leraar in Gent’. Dat maakt werk van een community voor Gentse leerkrachten dat inzet op evenementen en ontmoetingen. Verder ondersteunt het team activiteiten op scholen, met aandacht voor professionalisering en om leerkrachten zelf sterker te maken om les te geven in een grootstedelijke context.

We willen leerkrachten meer zin geven om in het onderwijs te stappen én te blijven. We werken over de scholen heen, zodat schoolteams en leerkrachten elkaar kunnen inspireren Onderwijsschepen Elke Decruynaere

“We willen leerkrachten meer zin geven om in het onderwijs te stappen én te blijven. Zodat ze zich voldoende ondersteund voelen en ze ergens terecht kunnen met vragen, bezorgdheden en uitdagingen”, verduidelijkt schepen Decruynaere.

Het nieuwe team ‘Leraar in Gent’ zal vorm krijgen in samenwerking met alle schoolbesturen en lerarenopleidingen. “We willen schooloverstijgend werken, zodat schoolteams en leerkrachten elkaar kunnen inspireren.” Ook het hoger onderwijs maakt er een prioriteit van om meer leraren klaar te stomen voor de toekomst.

Flexibele opleidingen

Dit academiejaar lanceerde de Associatie Universiteit Gent (AUGent), die de UGent en verschillende hogescholen overkoepelt, een nieuw aanbod van flexibele lerarenopleidingen in Oost- en West-Vlaanderen. Met deze vernieuwde lerarenopleidingen richten de universiteit en hogescholen zich expliciet tot mensen met relevante praktijkervaring of met een diploma hoger onderwijs die zich willen omscholen tot leraar. “Door lerarenopleidingen met flexibele en individuele trajecten willen we mensen de mogelijkheid bieden om een opleiding tot leraar te combineren met hun werk en dat dicht bij huis”, zegt Rudy Van Renterghem, directeur van AUGent. Daarom wordt de opleiding tot leraar ook op verschillende locaties in Oost- en West-Vlaanderen aangeboden. De UGent, bijvoorbeeld, organiseert het verkorte traject van een educatieve master in Gent, Kortrijk, Brugge en Oudenaarde. In diezelfde steden worden educatieve bachelors en graduaatsopleidingen georganiseerd door de partnerhogescholen.