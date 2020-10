Onderwijs blijft in code geel tot 9 oktober, oproep tot waakzaamheid buiten de school Wietske Vos

02 oktober 2020

16u15 3 Gent Ook deze week gaf Ook deze week gaf de federale RAG-groep geen signaal aan het Gentse onderwijs. Het pandemieniveau voor onderwijs, kinderopvang en jeugdwerk blijft zeker code geel tot 9 oktober, waarschijnlijk zelfs tot 16 oktober. De stad Gent roept jongeren wel op om ook buiten de schoolmuren de regels goed na te leven.

De laatste 7 dagen werden in een 25-tal basis- en secundaire scholen zo’n 30 besmettingen vastgesteld bij leerlingen en 4 bij leerkrachten. Het gaat meestal om alleenstaande gevallen en de besmettingen gebeuren nog steeds vooral buiten de schoolpoort.

In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs werd 1 besmetting gemeld, in het hoger onderwijs een 40-tal. De situatie wordt van heel nabij opgevolgd.

In de scholen wordt een voorzichtige stabilisering van de cijfers vastgesteld. Tegelijk staan de jongeren van 15 tot 29 in de top 3 van leeftijdsgroepen met een besmetting.

Besmettingen buiten school

Brononderzoek leert dat besmettingen opgedaan worden na de schooluren. Ook wordt gewaarschuwd voor samenscholingen en evenementen waar mensen de teugels laten vieren.

“Op de scholen krijgt corona weinig kans, door de strikte opvolging van de maatregelen”, aldus Elke Decruynaere (Groen), schepen van onderwijs en jeugd. “Maar daarbuiten zien we dat sommige jongeren samenkomen alsof corona niet bestaat. Het zijn gelukkig uitzonderingen: veel jongeren zijn wel voldoende voorzichtig. Maar enkele uitzonderingen zijn voldoende om het virus te verspreiden. We roepen hen dus expliciet op om zorg te dragen voor hun omgeving en de maatregelen te blijven volgen.”