Ondernemers willen ziekenhuizen voorzien van mondmaskers: “Al bijna 200.000 mondmaskers op weg” Erik De Troyer

16 maart 2020

17u52 26 Gent Het nijpend tekort aan mondmaskers blijft door de coronacrisis een grote zorg in heel het land maar enkele Antwerpse en Gentse ziekenhuizen zijn mogelijk begin volgende week uit de problemen. Een aantal Gentse ondernemers ijveren momenteel om honderdduizenden mondmaskers van China naar ons land te laten verschepen. “Ja, deze leverancier is wél betrouwbaar”, zegt Jeroen Platevoet die de maskers naar ons land wil halen.

Deze week verwachtte de FOD Volksgezondheid een levering van 5 miljoen mondmaskers. Zondag kwam echter het nieuws dat er een fraudeonderzoek was gestart. De maskers die uit Turkije kwamen zullen meer dan waarschijnlijk niet tot in België geraken. Er is nu wel een nieuwe grote bestelling geplaatst. De Gentse ondernemers staken de armen uit de mouwen om zelf mondmaskers naar ons land te krijgen. Ze zijn er alvast van overtuigd dat deze deal wel helemaal in orde komt.

Hoe raken de ondernemers aan zo’n grote voorraden mondmaskers? Via een Indische zakenman die in het Gentse woont, zo blijkt. Hij doet normaal gezien zaken in China en heeft daardoor via zijn klanten toegang tot zowat een miljoen mondmaskers. Hij heeft zelfs een hele productielijn klaar staan om mondmaskers mee te fabriceren. Die machines kunnen eveneens verscheept worden naar ons land.

“Dit weekend zat ik fysiek samen met de mensen van het bedrijf, geen evidentie in deze tijden maar nood breekt wet. Het is een betrouwbare firma en we hebben er voor gezorgd dat het contract waterdicht is. Het geld voor de bestelling wordt geblokkeerd op een derdenrekening bij een jurist. De betaling gaat pas door na levering en een controle van de kwaliteit”, zegt Jeroen Platevoet. Hij bestelt de mondmaskers voor vier Antwerpse ziekenhuizen en één Gents. “Ik werkte al vaak met die ziekenhuizen samen en dus wil ik dit belangeloos voor hen doen. We vragen daar geen percent op. Het is puur een blijk van appreciatie voor het harde werk van onze verplegers en artsen. Heel wat ziekenhuizen hebben intussen laten weten dat ze interesse hebben. Ze zitten allemaal om mondmaskers verlegen. Er komen al zeker bijna 200.000 mondmaskers naar ons land. Het enige wat er mis kan lopen is dat ze niet tot in België geraken door het beperkt aantal vluchten. Als het wel goed gaat, hebben we eind deze week of begin volgende week onze maskers. De aantallen zijn jammer genoeg niet groot genoeg om alle ziekenhuizen uit de nood te helpen.” (lees verder onder foto)

Ook enkele Gentse ondernemers springen in de bres. Immo Da Vinci en projectontwikkelaar Citynest kochten zelf 10.000 mondmaskers van diezelfde firma. Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci wil die wegschenken. “Het plan is om die te schenken aan de Gentse ziekenhuizen en huisartsen. Het verzorgend personeel van die ziekenhuizen is van levensbelang en we vinden dat ze recht hebben op goede bescherming. In ons geval gaat het om chirurgische maskers.” Hoeveel die precies kosten houden ze liever voor zichzelf. “Als we kunnen helpen moeten we dat doen. Nu meer dan ooit.”

Ook de FOD Volksgezondheid is inmiddels op de hoogte van de buitenkans.

De installatie om mondmaskers te verzenden kost 95.000 euro. Ook die kan snel verzonden worden. Maar om die naar België te krijgen moet wel eerst een bedrijf gevonden worden dat bereid is daar in te investeren.