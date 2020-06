Ondernemers van Bavet openen ‘spookkeuken’ in Gent Jill Dhondt

19 juni 2020

13u54 4 Gent De geest van Casper, het gloednieuwe zusje van Bavet, spookt tegenwoordig als schaduw door de stad. In tegenstelling tot Bavet, kan je in Casper enkel gerechten laten leveren, vandaar de naam ‘ghost kitchen’. Op het menu staan onder meer gerechten uit grootmoeders keuken, wereldse gerechten en creaties van Pascale Naessens.

Peter Van Praet, oprichter van Bavet, ging samen met Zhong Xu van Deliverect in zee om een nieuw concept op poten te zetten: Casper. Daar werken ze volgens het concept van een ‘dark kitchen’, ook wel een ‘ghost kitchen’ genoemd. Dat wil zeggen dat je niet ter plekke kan eten, maar enkel gerechten kan meenemen. “Vandaar dat ons logo een spookje is en onze slogan ‘ghosting the city’. In ons land is een ghost kitchen relatief nieuw, zeker de manier waarop wij het doen. We hameren er enorm op dat we een hoge kwaliteit behouden in onze gerechten.”

Bavet is de hemel voor pastaliefhebbers, maar Casper zet in op een breder assortiment. Op het menu staan burgers, gerechten uit grootmoeders en de wereldkeuken, lasagnes met sauzen van Bavet, desserts en ook schotels van Pascale Naessens. “We kijken naar de vraag binnen een bepaalde stad, en spelen daarop in. De samenwerking met Pascale Naessens is exclusief, haar gerechten levert ze enkel aan Casper aan. Het zijn maaltijden die we ook in haar boeken terugvinden: asperges met halloumi, vijgensalades, puur natuur dus. Pascale is de eerste chef waarmee we samenwerken, maar er lopen nog gesprekken met andere koks.”

Meer info via de website van Casper.