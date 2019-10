Ondernemers riskeren geld kwijt te zijn door faillissement van toeristische attractie ‘Ghent in Motion’ in middeleeuwse kelder



Erik De Troyer

23 oktober 2019

09u00 19 Gent Net voor de Gentse Feesten startte Ghent in Motion met een filmproject in een kelder in de Hoogpoort. De typische bombastische dronefilmpjes moesten een nieuwe toeristische attractie worden. Drie maanden later is het sprookje uit. De NV achter het project is failliet en 10 Gentse ondernemers riskeren tienduizenden euro’s kwijt te zijn.

Ghent in Motion werd een begrip in Gent dankzij de dronefilmpjes die oprichter Michel Blanckaert sinds 2013 maakt. Die werden een bescheiden internethit. Wat volgde waren een aantal onduidelijke projecten zoals een langspeelfilm die door de makers werd omschreven als ‘de meest epische film over Gent ooit’. Het werd vooral een aaneenschakeling van nog meer slowmotion- en dronebeelden.

Er volgden nog een heel aantal films en samenwerkingen met de stad, het lichtfestival enzovoort. Net voor de zomer startte Blanckaert zijn nieuwe project in een kelder. Dat moest een toeristische trekpleister worden. De bezoeker kreeg Gent op een andere manier te zien: een stuk geschiedenis, een stuk hedendaags Gent en natuurlijk veel dronebeelden. Om het half uur startte de film opnieuw maar de toegangsprijs van 10 euro zorgde voor een matig succes. Op 8 oktober werd de NV ‘Where You From’ failliet verklaard. Sindsdien blijft de kelder dicht. Ook de verkoop van tickets online is opgeschort.

Men heeft duidelijk veel in die kelder moeten investeren, ook voor de renovatie Curator Walter Deweppe

Curator Walter Deweppe verduidelijkt de situatie: “In deze NV zit de vestiging in de Hoogpoort met als handelsbenaming ‘Ghent in Motion’. Men heeft duidelijk veel in die kelder moeten investeren om tot het resultaat te komen dat we nu zien, al was het maar voor de renovatie. Het heeft er voorlopig de schijn van dat de omvang en prijs van de investeringen te groot waren. Er was geen kapitaal meer om de opstart van de langverwachte eigenlijke exploitatie te overbruggen.” De curator is nu op zoek naar overnemers voor het handelsfonds.

Overnemer?

Michel Blanckaert reageert. “Het gaat enkel over het project in de Hoogpoort. Voor Michael Tiger Movies (zijn marketingbureau, red.) heeft dat geen gevolgen”, zegt hij. Op de vraag of zijn aandeelhouders hun geld zullen terugzien, kan de zaakvoerder geen antwoord geven. “Dat is een zaak van de curator. Er is momenteel interesse van een overnemer. Eerstdaags valt daar een beslissing over”, zegt hij.

De curator nuanceert. “Michael Tiger Movies is een aparte vennootschap, die niet failliet is, maar die wel een 100% dochter is van de failliete vennootschap. De failliete vennootschap bezit met andere woorden alle aandelen van Michael Tiger Movies en dat is een complicatie.”

De investeerders vrezen in elk geval hun geld kwijt te zijn. “Ik heb er 30.000 euro in gestoken. Dat geld ben ik kwijt. Toen we kort na onze investering de melding kregen dat er nog eens 200.000 euro nodig was gingen de alarmbellen af”, klinkt het. Zowel in 2017 als in 2018 leed NV Where You From aanzienlijk verliezen.