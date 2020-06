Ondernemende broers starten weer met ginleveringen per kano Wouter Spillebeen

23 juni 2020

17u01 0 Gent Binnenkort zijn de Gentse broers Miel en Stijn Brysbaert weer op de Gentse wateren te zien met hun kano waarmee ze hun gin The Ghentist aan horecazaken en lokale handelaars leveren. De laatste weken moesten ze het van online bestellingen hebben omwille van de coronamaatregelen, maar nu zijn ze blij om weer het water op te kunnen.

Student-ondernemer Miel Brysbaert en zijn broer Stijn lanceerden twee zomers geleden hun Gentse gin, die intussen in verschillende Gentse horecazaken en bij handelaars te koop is. “In het begin kozen we ervoor om de zaken te bevoorraden met de fiets”, zeggen ze. “Omwille van de ligging van een aantal klanten aan het water, was de kanolevering een logische stap.” Vorig jaar startten de broers een leveringsronde in het centrum van de stad met de kano. “Zo heeft het circulatieplan ons nooit problemen gegeven. Bovendien kunnen we met de kano-glijbaan ter hoogte van de Beestenmarkt heel Gent door varen.”

Maar toen de coronacrisis toesloeg en de horecazaken de deuren moesten sluiten, gooiden de broers het noodgedwongen om een andere boeg. “Onze grootste klanten moesten plots sluiten en onze geplande evenementen konden niet doorgaan, dus zetten we volop in op online verkoop. Zo haalden we in sommige weken wel acht keer zo veel bestellingen binnen als vorig jaar.”

Maar nu de coronamaatregelen versoepelen, kiezen de ginverkopers weer het ruime sop. Komende vrijdag leggen ze nog eens een leveringsrond af met de kano, waarmee ze van Ledeberg naar het centrum van de stad varen. Ze kunnen een achttal dozen tegelijk meenemen. “Met de heropstart van de horeca zijn we blij dat we weer op het water kunnen”, besluiten ze.