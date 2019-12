Onderneemster lanceert padelreizen van Athene over Lissabon tot in Gent Jill Dhondt

23 december 2019

15u18 2 Gent Enkele jaren geleden geraakte de Gentse Géraldine Braeckman (45) in de ban van padel, een racketsport die tennis en squash combineert. Haar passie groeide zodanig dat ze besloot om haar twee passies, padel en reizen, samen te voegen en padelreizen te organiseren.

Wie graag reist en sport, is bij Padel4travel aan het juiste adres. Op de website vind je talrijke reisbestemmingen, gaande van Lissabon tot Athene, waar je een culturele trip kan combineren met racketsport. “Je kan het een beetje vergelijken met verwoede golfers die een verlengd weekend combineren met hun favoriete sport”, vertelt oprichtster Géraldine. Voor elke bestemming stelde ze een pakket samen waarin sportieve reizigers lessen of tornooien kunnen meepikken, naast culinaire en culturele ervaringen.

Padelstad Gent

Als fiere Gentenaar twijfelde Géraldine geen seconde om Gent aan de lijst van bestemmingen toe te voegen. “Onze Gentse club is één van de grootste en snelst groeiende in Vlaanderen. We beschikken daarom over een ruime infrastructuur en uitstekende coaches om buitenlandse spelers te verwelkomen. Bovendien valt er in Gent naast padel ongelooflijk veel te beleven.”

Wie interesse heeft, kan terecht op www.padel4travel.be.