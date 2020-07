Ondanks toestemming, nog geen uitbreiding van Vrijdagmarkt Jill Dhondt

03 juli 2020

10u16 0 Gent Het stadsbestuur kreeg woensdag het bericht dat de Vrijdagmarkt weer uitgebreid kan worden, en meer dan 50 kramen mag tellen. Omdat het te kort dag was, besloot de Stad echter om de uitbreiding een week uit te stellen, en vandaag nog te werken met dezelfde capaciteit als de voorbije vrijdagen.

“Vanaf volgende week staat het hier weer vol”, zegt een steward aan de ingang van de Vrijdagmarkt. “Vandaag staan er nog exact 50 kramen, niet meer en niet minder. In principe mogen we sinds 1 juli meer kramen zetten, maar er was niet genoeg tijd om alles te organiseren. Daarom is de bezettingsgraad dezelfde als vorige week, alsook het maximum toegelaten aantal bezoekers. Nu mogen er niet meer dan 400 personen tegelijk binnen. Zodra er meer kramen komen, mogen er ook meer bezoekers binnen.”

In tegenstelling tot voorgaande weken is het rustig op de Vrijdagmarkt. Geen wachtrij en geen gedrum aan de kramen. Enkel aan de viskramen en de bakker is het even aanschuiven. “Normaal is het spitsuur tussen 10 en 12 uur, maar het kan altijd later komen. Vorige week kwam de Bloemenmarkt ook maar om 11 uur op gang. Dat hangt af van week tot week.”