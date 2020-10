Ondanks politie-escorte wordt kleine Marie-Lou geboren in de auto: “Ik ben zelf vroedvrouw, mij zou dit nooit overkomen...”, zegt mama Jana

Gent

Het gebeurt af en toe, en het overkwam ook Jana Meiresonne (26). Haar baby Marie-Lou werd geboren op de parking van het Sint-Lucasziekenhuis. En dat ze nog zo ver geraakte, is alleen te danken aan de Gentse politie , die haar en haar man met loeiende sirenes escorteerde. “Was dat niet gebeurd, dan was Marie-Lou ergens in de buurt van de Muide geboren”, lacht Jana.