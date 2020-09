Ondanks herstellingen aan herstellingen houden trillingen bewoners nog steeds uit hun slaap: “Ik schrik heb dat mijn dak gaat scheuren” Jill Dhondt

25 september 2020

18u31 0 Gent De bewoners rond de viaduct van Gentbrugge wisten waar ze aan begonnen toen ze daar gingen wonen. Wat ze echter niet konden voorspellen waren de onuitstaanbare trillingen van de voorbije maanden. Die zijn er ironisch genoeg gekomen sinds de werken gestart zijn om de brug te herstellen. Midden augustus werden er tussentijdse reparaties uitgevoerd om het overmatige getril te verhelpen, maar daar is de laatste drie weken niets meer van te merken. “Het is elke dag erger. Ik slaap al weken in mijn zetel omdat ik boven gewoon geen oog meer dicht doe.”

In april werden de langverwachte werken aan de brokkelbrug eindelijk gestart. Er was toen veel minder verkeer op baan, waardoor de trillingen nog niet zo erg waren. Pas toen de lockdown voorbij was en er weer meer volk op straat kwam, begonnen de bewoners te klagen dat ze niet meer konden slapen. Daarom werden er midden augustus tussentijdse reparaties uitgevoerd. “Het was even beter, maar intussen slapen we alweer drie weken niet”, betreurt Ellen Jansens.

Ellen woont al zeven jaar in de Jules Persynstraat, op enkele honderden meters van de viaduct. “Het probleem komt zelfs tot hier, en het is alsmaar erger aan het worden, tot op het punt dat het gewoon ondraaglijk is. Als ik in mijn bed lig, hoor ik het dak kraken. Dat dak is nochtans nog maar aan het begin van het jaar hersteld, ik heb daar jaren voor gespaard. Nu kan ik er gewoon niet onder slapen, omdat ik schrik heb dat het gaat scheuren.”

24 uur op 24

“Wie dicht bij de viaduct woont, krijgt vaak de reactie: je wist toch dat je last ging hebben? Ja, we wisten dat we naast een spoorweg kwamen wonen en dat er dag en nacht verkeer zou zijn. Daar heb ik eigenlijk nooit moeite mee gehad, maar de trillingen van de laatste maanden, daar heb ik nooit voor getekend.”

“Een paar slapeloze nachten kan je nog aan”, vult Jackie Walraet van buurtcomité Viadukakduk aan, “maar maandenlang geen nachtrust dat kan niet.” Omdat Ellen boven niet meer kan slapen, slaapt ze al weken in haar zetel beneden. Ze is uitgeput, maar overdag bijslapen is geen optie. “Het trilt de hele dag door. Ik heb overal papier moeten tussensteken. Ik heb al overwogen om even te verhuizen, maar in deze tijden is dat niet evident. Mijn moeder zit in de risicogroep en ik werk op een school, dat kan ik haar niet aandoen.”

Wachten op de schade

Tim Van Wichelen woont op de Brusselsesteenweg op enkele meters van de brokkelbrug. Ook hij is het lawaai gewoon na acht jaar, maar de trillingen van de laatste maanden zijn volgens hem ongezien. “Je kan je na een tijd op niets anders meer focussen”, zegt hij. “Door het vele thuiswerken tegenwoordig is dat enkel meer erger. Ik vrees er vooral voor dat de werken veel langer gaan duren dan voorspeld. Normaal zouden ze de eerste fase afronden in november. De tweede fase zou in april starten en opnieuw duren tot eind november. Ik zie dat niet gebeuren. Het wegdek moet elke dag tonnen zwaar vrachtverkeer slikken. De herstelde delen worden daardoor in een mum van tijd weer kapot gereden. Dat is gewoon een straatje zonder einde.”

“Van de Stad krijgen we maar weinig hulp”, zegt Ellen nog. “Op mijn mails heb ik pas drie weken later een antwoord gekregen. Daarin stond dat ik een schadeclaim kon indienen als dat nodig is, maar ik wil niet wachten tot er schade is aan mijn huis. Dit kan toch niet? Honderden buurtbewoners liggen al maanden wakker, en dat is het enige dat ze eraan doen?”