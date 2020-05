Ondanks drukte, slechts 45 corona overtredingen in Gent Didier Verbaere

12u38 6 Gent Ondanks de drukte in de Gentse binnenstad , stelde de politie zaterdag slechts 45 overtredingen vast op de coronamaatregelen. “Door de versoepelde maatregelen, wordt er ook anders gecontroleerd", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Zaterdag werden in Gent 37 processen verbaal uitgeschreven in verband met overtredingen op de coronamaatregelen. “Het gaat onder meer om 18 PV’s voor samenscholingen, 6 voor het niet dragen van een mondmasker waar dat verplicht is en een tiental voor niet essentiële verplaatsingen. Er werden ook waarschuwingen en enkele onmiddellijke inningen genoteerd. Die cijfers liggen een stuk lager dan de voorbije weken maar je kan dat eigenlijk niet vergelijken. Door de versoepelde maatregelen mogen mensen nu ook niet essentiële verplaatsingen maken om te gaan sporten of te tennissen", zegt Matto Langeraert van de Gentse politie.