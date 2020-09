Ondanks corona meer leerlingen aanwezig in eerste schoolweek Wietske Vos

17 september 2020

11u39 0 Gent Ondanks corona waren zowel in het Gentse stedelijk basis- als secundair onderwijs meer leerlingen aanwezig tijdens de eerste schoolweek dan de vorige jaren. Dit blijkt uit een antwoord van schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen) op een vraag in de bevoegde commissie.

Corona heeft geen negatieve invloed gehad op de start van het schooljaar op het vlak van aanwezigheden. “Toch wel opmerkelijk: het aantal aanwezige leerlingen lag bij de stedelijke basisscholen in de eerste week zelfs hoger dan de voorbije jaren”, stelt Decruynaere. “Wellicht komt dit omdat de scholen een daling verwachtten en daarom zeer actief de ouders hebben geïnformeerd en gesensibiliseerd. Een andere factor die meespeelt, is de verlaging van de leerplichtleeftijd met 1 jaar. Er zijn ook nieuwe afspraken gemaakt over de registratie daarvan, wat ook de cijfers kan beïnvloeden.”

Ook in middelbaar iets meer

In de stedelijke middelbare scholen was de aanwezigheidsgraad hier en daar ook wat hoger. “Uitzondering zijn natuurlijk de scholen waar bepaalde leerlingen of een hele klas in quarantaine zit, ofwel voor 14 dagen wegens een hoogrisicocontact, ofwel 48 uur in afwachting van testresultaten”, besluit de schepen.