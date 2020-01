Onbezorgd De ‘Kijk van Kurt’ Kurt Burgelman

03 januari 2020

18u30 2

Hiep hoi, de wintersolden zijn begonnen! Wie na de kerstmarkt en de koppelverkoop nog geld en goesting over heeft om zich opnieuw in de massa te begeven, kan op jacht naar koopjes. Persoonlijk hou ik liever een winterslaap en mijd ik zoveel mogelijk de drukte. Als ik dan van de vrouwelijke leden van mijn gezin toch eens mee moet, maak ik er werk van om zo nors mogelijk kijkend achter hen aan te sjokken, met hun winkeltassen. Als ik er geen deel van moet uitmaken, juich ik al dat drukke gedoe in de stad wel toe. Onze Gentse zelfstandigen kunnen er maar goed mee zijn, die hebben het al moeilijk genoeg. De mensenmassa, hun potentiële klanten, loopt met nieuwjaarswensen op de lippen van winkel via horecazaak naar winkel, hoopvol en onbezorgd. Hoopvol voor wat het nieuwe jaar in petto heeft en onbezorgd omdat er tot 1 februari – dus tijdens de hele soldenperiode – nog geen boetes uitgeschreven worden aan wie de LEZ aan zijn laars lapt. In Gent onbezorgd rondkuieren kan, zolang je verliefd bent op iemand van het andere geslacht. Vorige week werden nog 2 jongens in elkaar getimmerd, enkel en alleen omdat ze houden van iemand van hetzelfde geslacht. Die feiten speelden zich weliswaar vorig jaar af, maar het was toen toch al 2019 en niet 1719, toen het nog verboden was om niet hetero te zijn. In 2019 schrok onze gezellige progressieve stad helaas meermaals op van homofoob geweld en dus organiseert Campagne Rosa nu zaterdag om 17 uur een protestactie op het Sint-Baafsplein. Als u tijdens of na uw koopjesjacht even uw steun wilt gaan betuigen, het kan. Geweld tegen mensen omwille van hun geaardheid is verwerpelijk. Misschien doet een grote opkomst een belletje rinkelen bij justitie en gaan ze dat gewelddadig tuig eindelijk eens gepast straffen. Of stap ik nu té hoopvol het nieuwe jaar in?