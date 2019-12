Onbegrip





De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

27 december 2019

18u30 5

Het afgelopen anderhalf jaar heb ik met dit stukje al een hoop lokale politici en hun aanhangers tegen me in het harnas gejaagd, en ook deze week zal het van dattum zijn, vrees ik. Ik wil het namelijk met u nog eens hebben over die vermaledijde LEZ. Ik heb geprobeerd om het via alle mogelijke invalshoeken en met een open geest te snappen maar het lukt me niet. In Rotterdam, een stad die je met de slechtste wil ter wereld niet achterlijk kunt noemen en waar ruim dubbel zoveel mensen wonen als in Gent, hebben ze hun LEZ afgeschaft omdat er geen verbetering van de luchtkwaliteit werd vastgesteld. De stad Gent is zelf niet klaar om aan de eigen LEZ te voldoen en moet bij zichzelf vergunningen kopen voor 149 voertuigen. Van haar inwoners en bezoekers verwacht ze wel klaar te zijn. Waar de mensen het geld moeten halen om zomaar een nieuwe auto te kopen, zal het stadsbestuur worst wezen. Vakmensen vertikken het voortaan om nog opdrachten aan te nemen in de LEZ-zone omdat ze anders hun bestelwagens moeten vervangen. De alternatieven die worden genoemd, zijn al helemaal een lachertje. Ons openbaar vervoer voldoet niet, punt! De elektrische wagen is een doodgeboren kind dat in de politieke couveuse wordt beademd om ons ecologisch geweten te sussen. Dat Afrikaanse arbeiders – waaronder heel wat kinderen – in rampzalige omstandigheden en voor een hongerloon aan een ijltempo kobalt moeten delven voor onze ‘groene’ autobatterijen, daar lijkt niemand van wakker te liggen. Greta Thunberg toejuichen als ze zegt dat wereldleiders haar jeugd hebben gestolen, is gemakkelijker dan zich zorgen maken over de niet bestaande jeugd van de Afrikaantjes die zich van kobaltvergiftiging een vroege dood tegemoet graven. Ik vraag u, LEZ-voorstanders, leg het me alstublieft uit!