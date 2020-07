Omwonenden viaduct Gentbrugge overwegen juridische stappen wegens trillingen Erik De Troyer

03 juli 2020

17u21 2 Gent Enkele omwonenden van het viaduct in Gentbrugge dreigen met juridische actie tegen het Agentschap Wegen en Verkeer wegens trillingen in hun woning. Die trillingen komen van het verkeer dat tijdens de renovatie over één brugdeel moet.

Vorige week werden al herstellingswerken uitgevoerd om het probleem van de trillingen aan te pakken maar echt veel resultaat leverde dat blijkbaar niet op. “Het viaduct van Gentbrugge bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke viaducten, één in elke richting met een scheiding in het midden. Door de renovatiewerken moet het verkeer nu in beide richtingen over één deel. Dat zorgt ervoor dat de voegen aan sneltempo verslijten. Daardoor klagen een aantal omwonenden die bijna onder het viaduct wonen over voortdurende trillingen”, zegt Hans Verbeeck van actiegroep Viadukaduk.

Gebrek aan slaap en barsten in bepleistering

“De klachten komen van de huizen die zeer dicht bij het viaduct gelegen zijn. Sommigen kunnen er niet door slapen, anderen hebben barsten in de bepleistering van de woning”, zegt Verbeeck. Of ook Viadukaduk zich bij juridische stappen zal scharen is nog niet beslist.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zegt dat schadeclaims ten gevolge van de werken best via een verzekeringsmaatschappij worden ingediend, die zich dan kan beraden over verdere stappen.