Omstreden kunstverzamelaars Toporovski in de cel voor oplichting en heling mvdb

21 december 2019

11u23

Bron: De Standaard 2 Gent De kunstverzamelaar Igor Toporovski en zijn vrouw zitten in de cel. Dat schrijft De Standaard zaterdag. Het koppel kwam in opspraak door een collectie Russische schilderijen in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent. Ze worden verdacht van onder meer heling en oplichting.

Igor en Olga Toporovski zijn maandag gearresteerd en overgebracht naar de Nieuwewandeling-gevangenis in Gent. Het Russische koppel zit in voorlopige hechtenis en wordt verdacht van heling, witwassen, oplichting en schriftvervalsing. De Toporovski’s werden vrijdag voorgeleid voor de raadkamer in Gent. Hun aanhouding is verlengd, bevestigt hun advocaat ­Sébastien Watelet.

Advocaat Geert Lenssens, die een groep kunsthandelaars en de familieleden van de betrokken schilders vertegenwoordigt, heeft het over “een belangrijke stap”. “Er staat veel op het spel.”

De arrestatie is een uitloper van de affaire waarin het MSK Gent twee jaar geleden is terechtgekomen. Het museum pakte in oktober 2017 uit met een tentoonstelling van 24 werken van Russische avant-gardekunstenaars. De werken waren afkomstig uit de collectie van de Toporovski’s, een verzamelaarskoppel uit Jette. Kort na de opening van de expositie doken twijfels op over de echtheid van de werken. Experts vermoedden dat ze vervalst waren en publiceerden een open brief.

Uiteindelijk werden de in bruikleen gegeven kunstwerken verwijderd uit het museum. Het MSK en de stad Gent leden door die hele toestand zwaar gezichtsverlies. Directeur Catherine De Zegher werd door de stad als directeur van het MSK geschorst.

