Omgeving Spitaalpoortstraat gaat er helemaal anders uitzien Sabine Van Damme

06 augustus 2020

10u02 0 Gent De Spitaalpoortstraat en de omliggende straten, het beluikje, de Serafijnstraat en een deel van de Kogelstraat, worden binnenkort heraangelegd. De nadruk komt te liggen op veiligheid en kwaliteit. Zo komen er bomen tussen de parkeerplaatsen.

Vanaf 17 augustus zal er gewerkt worden in de buurt in Sint-Amandsberg vlakbij de Dampoort. De heraangelegde straten zullen een toplaag in asfalt hebben, de parkeerstroken in kasseien. Ook het beluikje krijgt kasseien, en 2 grasveldje. Het wordt autovrijgemaakt met paaltjes. Op de hoek van de Spitaalpoortstraat en de Kogelstraat wordt ook een groenzone aangelegd.

De hele wijk wordt afgesloten voor ‘doorgaand verkeer’. Door op bepaalde plaatsen éénrichtingsverkeer in te voeren, waardoor een lus ontstaat. Dat moet zorgen voor meer verkeersveiligheid, maar door dat eenrichtingsverkeer kan er ook langs beide zijden van de straat een parkeerstrook worden voorzien. Dat eenrichtingsverkeer komt er in de Spitaalpoortstraat tussen de Spijkstraat en de Serafijnstraat en in de Serafijnstraat van de Kogelstraat richting Louis Cloquetstraat. Uiteraard wordt het hele gebied ook een zone 30.