Omdat cash nergens meer aanvaard wordt, komen daklozen in de problemen Sabine Van Damme

19 maart 2020

17u15 0 Gent De mensen die al in kansarmoede leefden, krijgen het vandaag nog harder te verduren. Dat vertelt Didier Van Den Haute, die officieel dakloos is. “Ik heb geen adres, dus krijg ik geen bankkaart. Daarom wordt mijn uitkering cash betaalt. Maar niemand wil nu nog cash aanvaarden. Waar moet ik dan eten kopen?”

Didier krabbelt langzaam recht uit een diep dal, maar hij is er nog niet. Hij heeft een woonplaats, maar nog geen officieel adres. Hij is, met hulp van het OCMW, bezig al zijn administratie terug in orde te krijgen, zodat hij een nieuw leven kan opbouwen. Maar zover is het vandaag nog niet. “Omdat ik dus geen officieel adres heb, krijg ik bij geen enkele bank een rekening”, zegt hij. “En dus heb ik ook geen bankkaart. Van het OCMW krijg ik mijn uitkering cash betaald. En dat was nooit een probleem, tot nu. Door het coronavirus is de richtlijn nu om zo weinig mogelijk cash geld te gebruiken. Dus kan ik nergens nog eten kopen.”

Didier maakte het de voorbije dagen meermaals mee dat hij bij de bakker stond, of in een andere zaak, en zijn bestelling met cash geld wilde betalen. Dat werd grofweg geweigerd, waardoor hij zijn eten ook niet kreeg. “Het is inderdaad problematisch dat het net de zwakste mensen zijn die nu nog meer in de problemen komen”, zegt schepen Rudy Coddens. “Eigenlijk zou het niet mogen, cash geld weigeren, maar uiteraard is het vandaag logisch dat mensen het gewoon niet meer durven aanvaarden.” Ook Coddens heeft geen idee hoe dit probleem moet worden opgelost. Een kant-en-klare oplossing heeft hij niet.