Om 11 uur video-versie van Speakers Corner Sabine Van Damme

03 mei 2020

08u07 0 Gent Eerste zondag van de maand, dat is al enkele jaren de vaste afspraak voor een Speakers Corner in Gent. Maar omdat de horeca nog steeds gesloten is en samenscholingen ook niet mogen, gaat ook dit evenement digitaal. Om 11 uur dus een debat met het thema ‘Gent na corona’ via Facebook.

Gent na corona, business as usual? Die vraag ligt op tafel in Speakers Corner straks. Hervat het gewone leven als het virus is uitgeroeid? Of heeft de crisis voor een keerpunt gezorgd in ons dagelijks denken en handelen? Wordt alles anders na 2020, of wil iedereen zo snel mogelijk terug naar het oude leven? Verschillende gasten laten daarover hun licht schijnen. Het gaat onder meer over Eric Mortier, de CEO van het UZ Gent, over Paul Van Cauwenberghe, de voorzitter van de Hogeschool Gent, Koen Schoors, hoogleraar economie aan de UGent, Jan Hoozee en Guido De Leeuw van Trefpunt, die het zonder Gentse Feesten moeten stellen dit jaar, Franky Devos van de Vooruit, uit de zwaar getroffen cultuursector, milieuschepen Tine Heyse, Jos Vermeiren van Unizo en de Gentse troubadour Wim Claeys.

Het debat kan je om 11 uur hier volgen, en kan later ook herbekeken worden op Youtube.