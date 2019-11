OLVI Gent pakt uit met 15 verschillende Rode Neuzenacties op 32 verschillende tijdstippen Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Tyrone Williams

27 november 2019

07u30

Bron: Rode Neuzen Reporters 0 Gent In november nemen Rode Neuzen jongerenreporters in Gent de verslagen over Rode Neuzen Dag op zich. Op de school OLVI in Gent is Tyrone Williams onze verslaggever ter plaatse. Hij maakte een verslag over de verschillende acties van zijn school.

OLVI Gent is een middelbare school in het centrum van Gent die zich vorig jaar één van de scholen met de meeste acties voor Rode Neuzen Dag mocht noemen. De school werd hiervoor beloond met een cheque van de Koning Boudewijnstichting én Q-music kwam op een ochtend live de slotshow presenteren.

Zorgschool

Dit jaar wil de school opnieuw zijn steentje bijdragen om samen met alle leerlingen geld in te zamelen voor projecten die jongeren mentaal sterker maken. OLVI Gent is een school die de nadruk legt op zorg en vindt het daarom ook uiterst belangrijk dat jongeren zich mentaal goed voelen, zowel op school als daarbuiten. Dit jaar willen ze hun doelen en acties evenaren en zetten ze zich met alle richtingen (Restaurant & Keuken, Grootkeuken, Office & Retail, Voeding & Verzorging en Haarzorg) in om zoveel mogelijk euro’s binnen te rijven.

Welke acties worden georganiseerd?

De leerlingen van haarzorg hielden hun kapsalon twee avonden extra open om de winst aan Rode Neuzen Dag te schenken. Er werden tal van verkoopacties zowel binnen als buiten de school georganiseerd. Lekkernijen zoals vers gemaakte oliebollen, frietjes, donuts, wafels, snoepjes, koekjes en vers bereide afhaalmenu’s worden door enthousiaste leerlingen en leerkrachten verkocht. De opbrengst gaat ook integraal naar Rode Neuzen.

Naast al deze lekkernijen hielden de leerlingen van Restaurant & Keuken een gesponsorde lesmarathon. Maar liefst 24 uur aan een stuk kregen de leerlingen les. Verschillende leerkrachten ontfermden zich zowel overdag als ‘s nachts over de leerlingen. Naast les geven, entertainden ze de leerlingen met allerlei activiteiten. Dikke duim voor de leerlingen die het volhielden. Er wordt ook opnieuw een grote pannenkoekenverkoop georganiseerd. De leerling die de meeste pakken pannekoeken verkoopt, wordt beloond met een leuke verrassing. Wat dat is, houden we nog geheim.

We zijn nu al trots op de manier waarop de school zich inzet voor Rode Neuzen Dag. We hopen dan ook met een schitterend resultaat de Rode Neuzenacties te mogen afsluiten. Hiervoor oefenen we nog even geduld uit. Ondertussen blijven we enthousiast verdergaan!

Vele Rode Neuzengroeten.