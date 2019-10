Olifant- en familieparkman Harry Malter overleden Sabine Van Damme

26 oktober 2019

22u17 50 Gent Familiepark Harry Malter in Heusden is in diepe rouw. Vandaag overleed stichter en bezieler Harry Malter. Hij werd 81, en was tot het einde van zijn dagen actief in zijn park.

Iedereen kent Harry Malter als de man met de olifant. In Heusden was er zelfs speciaal een verkeersbord met een olifant erop geplaatst, omdat Harry geregeld met zijn Suzy op stap ging. Maar het houden en verzorgen van een olifant werd te zwaar voor Harry, en in 2010 verhuisde Suzy naar Pairi Daiza, waar ze vandaag gelukkig samenleeft met andere olifanten.

Harry Malter werd geboren als Karl Heinrich Malter in Berlijn, in 1938. Malter was toen al een bekende circusfamilie. Harry had 7 broers en zussen, waarvan er vandaag nog steeds enkelen een circusbestaan leiden. De vader van Harry Malter opende in 1942 een dierentuin met apen, beren, wolven, leeuwen en kamelen in Schweinfurt, maar de oorlog maakte daar al snel een einde aan. Na bombardementen in 1944 werden de gevaarlijke dieren doodgeschoten wegens ontsnappingsgevaar. De Malters trokken dan maar door Duitsland en Nederland als mini-zoo, met de resterende beesten. In België stichtten ze het Tiroler Circus. Harry startte in 1968 met zijn eigen circus, dat hij Circus Piste doopte. Het werd al snel een succes in binnen- en buitenland. Harry zelf werkte met roofdieren, olifanten en hij had een Houdini-act. 19 jaar lang trok Harry met zijn circus door de Benelux, met 45 vaste medewerkers, meer dan 100 dieren en een tent met 2.000 plaatsen. In 1978 gaf hij de laatste voorstellingen in Antwerpen. 28.000 mensen kwamen kijken. Harry vestigde zich in Heusden en nam veel van zijn dieren mee, waaronder nijlpaard Max, tijger Goliath en enkele olifanten. Harry verhuurde zijn dieren vanaf dan, alweer met succes. Nijlpaard Max speelde mee in het bekende tv-programma Banana Split, tijger Goliath werd het uithangbord van Esso, en de olifanten doken op in verschillende films en reclamespots, zoals ‘Une femme pour deux’ met Gérard Dépardieu, of Côte d’Or.

In 1992 richtte Harry Malter dan het huidige familiepark Harry Malter op, vlakbij zijn woonst. De combinatie van speeltuin, dierenpark, attracties en shows waren (en zijn nog steeds) een hit. De Indische olifant Chamba en haar onafscheidelijke adoptiedochter, de Afrikaanse olifant Suzy, waren de hoofdattractie. In 2001 moest de oude Chamba geëuthanaseerd worden, haar skelet is geschonken aan het Gentse Museum voor Dierkunde.

In 2008 kreeg het park fikse kritiek van dierenrechtenorganisatie GAIA, Maar Harry ging aan de slag en verruimde de kooien voor zijn dieren. De kritiek verstomde, zeker na de verhuis van Suzy. Sinds 2010 runde Harry Malter het park samen met zijn dochter Sarah. Harry reed nog niet zo lang geleden nog zelf met het treintje rond in het park, en ook in de circusshows heeft hij heel lang meegespeeld.