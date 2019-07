Oliespoor van Portus Ganda tot Dampoort: civiele bescherming ter plekke Jeffrey Dujardin

27 juli 2019

18u38

De brandweer en civiele bescherming zijn zaterdagnamiddag in de weer geweest met een oliespoor in te dammen. Het spoor startte aan Portus Ganda en liep tot aan de Dampoort. De oorsprong van het lek is onduidelijk, er is wel een proces-verbaal opgesteld.

Rond 18 uur kwam de civiele bescherming ter plekke. “Wij dammen momenteel een olievlek in die zich verspreidt van Sint-Jorisbrug, Rode Torenkaai via de zwaaikom (Dampoort) tot Dok-Noord (Gent)”, zegt de brandweer. “Onze duikers plaatsten olieschorten en olie-absorberende doeken. De civiele bescherming zal het goedje weghalen.” Door het lek was er een rijstrook aan het rondpunt van de Dampoort versperd.