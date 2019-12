Oldtimers plannen eigen ‘afscheid van Gent’ op 28 december, vlak voor de invoering van de LEZ Sabine Van Damme

12 december 2019

11u04 4 Gent Op 1 januari wordt de Lage Emissie Zone ingevoerd in Gent. En hoewel er pas boetes worden uitgeschreven vanaf 1 februari, mogen oude auto’s officieel niet meer binnen de stadsring rijden vanaf nieuwjaar. Oldtimers krijgen geen uitzondering, en zijn daar erg boos om. Daarom plannen ze een eigen afscheidsrit, door Gent.

Onder de titel ‘Red de Oldtimer’ wordt er een rit georganiseerd van zowat 20 kilometer rond en vooral door Gent. De knips worden daarbij uiteraard wel gerespecteerd, niemand wil immers een boete in de bus achteraf. Maar waar de oldtimers vanaf 1 januari niet meer mogen komen, daar gaan ze zelf dus wel ostentatief afscheid nemen. Ze zullen niet perse in colonne rijden, want dan zouden ze een toestemming van de stad nodig hebben. Ze zullen rijden met het systeem ‘roadbook’, een uitgestippelde route dus. “De mensen van buiten de stad kunnen Gent links laten liggen, maar veel mensen - al dan niet met oldtimer - werken of wonen binnen de stad. Aangezien ze in Gent zeker NIET aan deze mensen denken willen we onszelf toch nog eens in de kijker zetten die dag. Bedankt Gent!”, klinkt het boos. Heel wat mensen gaven al aan te zullen meerijden op 28 december, al zal het bij velen van het weer afhangen. Met een oldtimer over besneeuwde of overvloedig met zout bestrooide banen rijden is immers niet het beste idee. Niet alleen wagens zullen trouwens present zijn, er zullen ook een blauwe ex-MIVG-bus en een wit-oranje bus van de vroegere Buurtspoorwegen meerijden.

Afspraak om 11 uur aan Loods 25 aan de Watersportbaan, alle info op de Facebookpagina van het evenement