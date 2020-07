Officieel: ook de Patersholfeesten zijn nu afgelast Sabine Van Damme

24 juli 2020

10u33 6 Gent Een verrassing kan het niet zijn, maar officieel was het nog niet. Er komen ook geen Patersholfeesten dit jaar. In de smalle straten van het Patershol is social distancing sowieso al niet haalbaar, en het zou niet verstandig zijn nu allemaal gezellig bij elkaar te kruipen.

2020 wordt officieel het saaiste jaar ooit. Geen Gentse Feesten, geen Patersholfeesten, en het valt sterk te betwijfelen of er een Zesdaagse of zelfs Winterfeesten zullen komen. Corona legt de wereld lam, en houdt zelfs de rebelse Gentenaars binnen. En dus zullen er half augustus ook geen Patersholfeesten zijn, zelfs niet in een light-versie of mini-variant. De terrassen van de horecazaken zullen er gewoon staan zoals ze er vandaag staan, als dat tegen dan nog mag. Maar er komt geen klein podium op het Kaatsspelplein, er komen geen gestreken mastellen of herauten. Het gezellige festival waar eigenlijk niks te doen is maar waar wel elke Gentenaar naartoe komt, moet een jaar overslaan. De kleine, smalle straten van het Patershol maken het onmogelijk om afstand tussen mensen te bewaren. En de huidige coronacijfers tonen duidelijk dat iedereen nu zijn gezond verstand moet gebruiken.