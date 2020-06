Officieel: Lights on Van Eyck opent op 26 juni



Erik De Troyer

02 juni 2020

14u18 0 Gent Vorige week hintte cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) al naar een mogelijke opening van het lichtspektakel Lights on Van Eyck en nu is het ook officieel. Op 26 juni opent de Sint-Niklaaskerk dan toch de deuren, maar wel voor slechts 50 toeschouwers per keer in plaats van 150.

De organisatoren van Lights on Van Eyck hebben er maanden van stilte en onzekerheid op zitten. Net voor de opening ging het land in lockdown en dus bleven de projectoren en robotarmen in de Sint-Niklaaskerk ongebruikt achter. Nu is er toch een datum voor de heropening maar wel onder strikte maatregelen.

De bezoekers zullen tijdens de voorstelling moeten blijven recht staan. Zitplaatsen zijn er enkel voor wie slecht ter been is. Een mondmasker wordt aangeraden en handgel is ter plaatse beschikbaar. Ook zal de ruimte regelmatig verlucht worden. Op maandag, dinsdag, donderdag en zondag zal de kerk open zijn van 10 tot 18 uur. Op vrijdag en zaterdag van 10 tot 20 uur en op woensdag van 14 tot 18 uur. Lights on Van Eyck wordt ook verlengd tot juni 2021. Een ticket kost 11 euro voor een volwassene. Jongeren tussen 7 en 18 kunnen binnen voor 6 euro. Kinderen tussen 0 en 6 jaar mogen gratis binnen.

Tickets kunnen gereserveerd worden via de website van Lights on Van Eyck.