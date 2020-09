Oeps, foutje! Man volgt verkeersbord voor voetgangers en rijdt van trap aan station Gent-Sint-Pieters Cedric Matthys

29 september 2020

12u18 38 Gent Aan de Koningin Fabiolalaan in Gent is dinsdagvoormiddag een man met zijn wagen van een trap naar beneden gereden. Volgens omstanders volgde hij het verkeersbord richting de kiss & ride, al is dat voor voetgangers bedoeld.

Aan de Proxy Delhaize, op wandelafstand van station Gent-Sint-Pieters, heeft zich een bizar ongeval voorgedaan. Een man reed met zijn wagen recht van een trap naar beneden en kwam vast te zitten. Het ongeluk vond iets na elf uur plaats en tegen half twaalf was de wagen getakeld. Voor de man in kwestie wacht naar alle waarschijnlijkheid een gepeperde rekening, al is hij niet de eerste die deze fout maakt. De bewuste trap kwam al vaker in het nieuws. Begin december maakte iemand dezelfde fout, al duwde de bestuurder dan net iets vroeger op de rem.

(lees verder onder de foto)

Verkeersbord

Dat er nu al voor de twee keer op korte tijd een wagen op de trappen belandt, hoeft op zich niet te verbazen. Niet alleen is de trap moeilijk zichtbaar van op straat. Ook staat net voor de trap een verkeersbord richting de kiss & ride. Vanzelfsprekend is dat bord bedoeld voor voetgangers, maar het zorgt voor de nodige verwarring.

Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie, laat daarom weten dat de politie alvast actie zal ondernemen. “We gaan de beheerder van de site aanschrijven", zegt hij. “De verkeerssituatie is er niet duidelijk. We gaan vragen om dat op te lossen.”