Oekraïeners op zoek naar het stadion, wedstrijd om 21 uur Sabine Van Damme

12 december 2019

15u57 0 Gent De Buffalo’s spelen vanavond een thuismatch tegen FC Oleksandryia, om 21 uur. Ze kunnen zich tot groepswinnaar kronen in hun Europa League campagne. Al zullen de Oekraïeners zich niet zomaar laten doen, ze zijn naarstig op zoek naar het stadion.

Dat het symphatieke mensen zijn, die van Oleksandryia, en dat ze organisatorisch gezien geen enkel probleem verwachten vanavond. Dat liet de club eerder al weten. Rellen of schermutselingen worden er al helemaal niet verwacht, er zijn nog geen 100 supporters die de oversteek maakten. Logisch ook, Oleksandryia is niet de rijkste stad, en de busreis van ruim 3.000 kilometer neemt bijna 3 dagen in beslag. Eigenlijk zijn het helden, die supporters. Ze zijn alvast in de juiste stad beland, en niet in pakweg Genk, nu moeten ze het stadion nog vinden. Hun bus werd al gesignaleerd op de Brusselsesteenweg in Gentbrugge, maar voor het Ottenstadion zijn ze wel een paar jaar te laat. Ondertussen is de bus ook in Gent-centrum gezien. Gelukkig heeft Gent geen akkoord met Oekraïene rond het doorsturen van de boetes voor het doorrijden aan een knip.