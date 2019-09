Odisee Hogeschool ziet bacheloropleiding Elektronica – ICT ‘vervrouwelijken’: “Cliché van eenzame nerd in de kelder klopt niet” Yannick De Spiegeleir

19 september 2019

17u12 0 Gent De bacheloropleiding Elektronica – ICT aan de hogeschool Odisee in Gent zit in de lift. Het aantal inschrijvingen nam dit jaar met een vijfde toe. Opvallend: ook meisjes vinden steeds vaker de weg naar de opleiding. “Meestal kiezen slechts 1 of 2 studentes voor onze richting. Dit jaar hebben al 10 meisjes zich ingeschreven”, zegt Peter Demeester, opleidingshoofd Elektronica-ICT.

Denk je bij een informaticus aan een computerfanaat met povere sociale vaardigheden die uren alleen voor zijn scherm spendeert? Dat clichébeeld mag naar de prullenmand. Dit academiejaar kiezen opvallend veel meisjes voor de bachelor ‘Elektronica – ICT’ op de Technologiecampus van hogeschool Odisee. Sowieso stijgen de inschrijvingscijfers voor alle technologische opleidingen dit jaar gemiddeld met 12 procent.

900 procent

Voor ‘Elektronica – ICT’ loopt dat percentage zelfs op tot 18 procent, goed voor meer dan 150 eerstejaars. Nog markanter is het relatief hoge aantal meisjes dat dit jaar de weg vindt naar de richting. “In tegenstelling tot vorige jaren toen 1 of 2 vrouwelijke studentes zich inschreven, zijn er nu al 10 meisjes ingeschreven. Een stijging van maar liefst 900 procent”, lacht Demeester. “Eén van de mogelijke verklaringen is dat we de opleiding dit jaar grondig gewijzigd hebben. Dankzij de nieuwe structuur kunnen studenten voortaan hun traject zelf grotendeels invullen op basis van hun interesses.”

Python

Lieselot Brackenier (21) maakte eerder al de overstap van biotechnologie naar ICT. “In mijn vorige opleiding had ik een vak waarin ik kennismaakte met de programmeertaal ‘Python’. Dat heeft mijn interesse gewekt voor ICT. In plaats van een hele dag in een labo te werken, zag ik mijzelf meer functioneren in een informaticajob.” Sommige mensen in haar omgeving reageerden verrast. “’Ga je het sociaal contact niet missen?’, vroeg iemand me. “Maar dat beeld van de eenzame computernerd in de kelder klopt niet. Zeker vandaag vergt ICT teamwerk en moet je vaak overleggen om tot een oplossing te komen. De combinatie van het exacte van computers en de creativiteit die je aan de dag moet leggen om een oplossing uit te dokteren, spreekt me heel erg aan.”

Hannah Vanmol (18) en An-Sophie Wijns (19) kozen dit jaar allebei voor de bachelor ICT – Informatica. “Elektronica fascineert me mateloos. Mijn vader werkt in een BMW-garage. Jammer genoeg is het niet toegelaten om hem te helpen, maar het heeft wel mijn interesse aangewakkerd”, vertelt Hannah. Ook An-Sophie is overtuigd van haar studiekeuze. “Voor ik mij heb ingeschreven heb ik verschillende cursussen doorgenomen. Deze richting sprak me het meeste aan. Ik werk graag met programma’s als HTML en CSS.”