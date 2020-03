Odisee Hogeschool neemt coronamaatregelen voor infodag komend weekend: gratis handgels en zakdoeken Sabine Van Damme

02 maart 2020

14u05 2 Gent De Odisee Hogeschool is een van de eerste grote onderwijsinstellingen die extra coronamaatregelen neemt. Voor de infodag komend weekend worden gratis handgels en papieren zakdoeken voorzien, ook op de Gentse campus.

“De infodag gaat voorlopig gewoon door”, klinkt het. “Maar de situatie rond het coronavirus wordt wel dagelijks gemonitord door een speciale taskforce. Er worden verschillende honderden jongeren samen met hun ouders verwacht. Daarom is is nu al besloten om te voorzien in gratis handgels en papieren zakdoekjes, op elk van de 6 campussen in Brussel, Schaarbeek, Dilbeek, Aalst, Gent en Sint-Niklaas.” Voor de lessen zijn alle campussen zijn gewoon open, de studenten volgen gewoon les, maar de waakzaamheid is opgevoerd, volgens de bekende richtlijnen van de overheid rond hygiëne. Voor verdere informatie over de infodag verwijst Odisee naar de specifieke webpagina errond: www.odisee.be/infodag . Er werd ook een speciaal e-mailadres gecreëerd voor wie specifieke vragen rond corona zou hebben, voor de infodag van 7 maart: coronavirus@odisee.be.