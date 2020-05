Odisee bereidt Technologiecampus voor op start examenperiode Yannick De Spiegeleir

28 mei 2020

14u30 0 Gent Op dinsdag 2 juni start hogeschool Odisee - Technologiecampus Gent met het afnemen van examens. Zo’n 60 procent van die examens vindt plaats op de site, de resterende 40 procent wordt online afgenomen. De Technologiecampus trof heel wat voorbereidingen om de - in totaal 10.000 - examens veilig te laten verlopen.

“Om de komst en het vertrek van studenten op de campus te spreiden worden de examens dagelijks in 3 shifts afgenomen. Eén examenmoment in de voormiddag, één in de namiddag en één in de vooravond, ook op zaterdag. Die shifts worden dan telkens nog eens opgedeeld in 3 periodes. Elke student krijgt 3 uur de tijd om het examen af te leggen. Tussen elke shift ontsmet de poetsploeg grondig de locatie”, zegt Jo Van Hoye, coördinator van de facilitaire dienst.

“Elke student, docent en toezichthouder draagt verplicht een mondmasker, ook worden de bureaus op 3 meter afstand van mekaar geplaatst. Om op die manier aan de capaciteit te kunnen voldoen worden het studentenrestaurant en de sporthal ook ingericht als examenlocatie. Elk van deze locaties krijgt extra faciliteiten om de handen te wassen en te ontsmetten. De afgenomen examens worden na het invullen 24 uur in een afzonderlijk lokaal bewaard, om daarna pas opgehaald te worden door de docent. Zo is de kans op besmetting nihil.”

Aandacht voor studenten

Ook tijdens de coronamaatregelen en contactluwe examenperiode is aandacht voor het welbevinden van de studenten belangrijk. Sylvie De Muynck - campusbeheerder Technologiecampus Gent: “Studenten met een functiebeperking krijgen zoals steeds de mogelijkheid om zowel de online als de fysieke examens af te leggen in een prikkelarme omgeving, daarvoor voorzien we in geschikte lokalen op de campus. Deze studenten krijgen ook 1 uur extra de tijd.”