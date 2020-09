OdeGand uitverkocht en geen gratis podia: zinloos om zonder ticket naar Gent af te zakken voor een streepje muziek Wietske Vos

17 september 2020

15u44 0 Gent Zaterdag viert Gent Festival van Vlaanderen opnieuw de start met het openingsspektakel OdeGand. Het evenement is uitverkocht. Door corona moest voor alle plaatsen gereserveerd worden: naar de stad afzakken in de hoop nog iets mee te pikken, heeft dus geen enkele zin.

Al jarenlang palmt OdeGand op de derde zaterdag van september de hele Gentse binnenstad in, als openingsevenement voor het Gentse luik van het Festival van Vlaanderen. Dit jaar dwong corona de organisatoren echter tot een lightversie van het event. “Op straat zal er niets te zien zijn om samenscholingen te voorkomen, binnen mogen we maximaal 200 mensen zetten”, zei festivaldirecteur Veerle Simoens eerder aan HLN.

Geen gratis podia

Kenmerkend voor OdeGand zijn de gratis openluchtpodia, maar omwille van het samenscholingsverbod is daar dit jaar dus geen sprake van. Er zijn alleen betalende concerten op binnenlocaties (met uitzondering van de kloostertuin van de Karmelieten) met een beperkt aantal plaatsen. Verder bestaat het programma maar uit 2 luiken: OdeGand En Route! en OdeGand Soirée. Voor alles moest gereserveerd worden.

“Voor OdeGand En Route! heb je overdag de keuze uit drie routes, waarbij je telkens drie concerten van 45 minuten geserveerd krijgt”, zegt communicatieverantwoordelijke Nathalie Notte. “Vorige jaren waren dat meer dan tien routes met een reeks keuzemogelijkheden per route. Nu liggen de concerten per route vast. Nieuw dit jaar is wel dat bij elk routeticket een boottochtje inbegrepen zit.”

OdeGand Soirée vervangt het indrukwekkend slotspektakel aan de Graslei. “Het is een intieme, muzikale boottocht langs een vijftal concerten”, zegt Notte. “Welke musici je te horen krijgt, is een verrassing.”

Uitverkocht

OdeGand is elk jaar een succes, en dat is dit jaar niet anders. Het spektakel was in enkele minuten uitverkocht. Gezien er geen gratis podia verspreid staan in het stadscentrum, heeft het geen zin om zonder ticket in de loop van de dag naar de stad af te zakken in de hoop nog wat muziek mee te pikken. “Wel is iedereen natuurlijk welkom in de Gentse binnenstad om een museum, een boottocht of een terrasje mee te pikken”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq.

Voor de rest van het festivalprogramma is er nog wel plek. Reserveren kan via gentfestival.be